Volkswagen prueba el restyling de uno de sus SUV más exitosos

El restyling para el Volkswagen T-Cross, uno de los modelos más populares e importantes para la firma alemana, es sin dudas una de las novedades que se esperan para este año. La marca seguirá apostando por el modelo más pequeño de su gama de sport utilities y para eso está preparando una actualización con varias novedades.

De todas maneras, por el momento lo que se viene filtrando son fotos espía de unidades de prueba. Hace poco aparecieron en los fríos climas de Suecia, pero en este caso el SUV de la marca alemana fue divisado en climas muchos más cálidos y bastante lejos de Europa: Brasil.

Esto se debe a que el modelo T-Cross es un vehículo global y por ende se comercializa y fabrica en diferentes partes del mundo. En el país verdeamarelo se produce en la planta de Sao José dos Pinhais, pero las fotos fueron tomadas en la zona de Taubaté, según lo que mostró el medio motor.es.

Cabe mencionar que la variante brasileña es muy similar al modelo europeo, aunque no son idénticos y hay algunas diferencias en el diseño. Lo que no tiene cambios es la plataforma, la conocida MQB que al parecer no sufrirá modificaciones para este lavado de cara. Hablamos de una arquitectura que ya tiene unos cuatro años a cuestas, pero que todavía sigue vigente ya que está presente en la mayoría de modelos del grupo Volkswagen.

En el prototipo camuflado no se llegan a distinguir demasiadas novedades, pero es fácil reconocer que los faros no tienen cambios en su formato, con lo cual podemos deducir que habrá novedades sutiles, quizás en su interior para aportarle un toque de modernidad a una línea que ya de por sí es atractiva y todavía luce vigente a pesar de los años.

Continuando con las novedades, se espera un cambio de formato para la parrilla, con un entramado que tomará rasgos de otros modelos de la marca. El paragolpes, por su parte, debería incorporar algunos retoques para acompañar los cambios, pero por lo pronto no se sabe a ciencia cierta qué diferencias habrá entre el modelo europeo y el brasileño.

El nuevo Volkswagen T-Cross debería decir presente tanto en Latinoamérica como en Europa a principios de 2024, y además de lo estético también se beneficiará con novedades en el apartado tecnológico, con muchas incorporaciones a nivel multimedia y en el equipamiento de seguridad. Pero por ahora, sólo resta esperar a que la marca brinde mayores novedades al respecto.