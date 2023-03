El Kia Río de próxima generación es visto siendo probado

Sea cual sea el futuro del Kia Río, está claro que repercutirá en varios mercados del mundo donde su influencia y dominio en su segmento es más que evidente.

Sin ir más lejos, en 2022 fue el sedán más vendido en México, por lo que los rumores sobre su posible salida del mercado centroamericano despertaron las alarmas de muchos medios especializados.

En las últimas horas, el Motor1 logró captar en imágenes a un prototipo del Kía Río siendo probado en el norte de Suecia bajo camuflaje y cobertores, por lo que no hay grandes novedades a destacar salvo por la ubicación de los espejos laterales. De todas maneras, esto no quiere decir que la compañía coreana planee vender esta nueva generación en el viejo continente. No sería la primera vez que una automotriz prueba un modelo en una región para luego ofrecerla en otras partes del planeta.

El último Río lanzado en Europa en 2020 cuenta con una mecánica híbrida con motor 1.0 de 100 hp o 120 hp (dependiendo la versión), además de equipar algunos elementos como un panel instrumental de 4.2 pulgadas y un sistema de infoentretenimiento de 8 pulgadas

Como mencionamos anteriormente, la línea fue la más vendida de su segmento en México, por lo que es importante destacar las principales prestaciones de la versión de entrada de gama ofrecida en la región.

El Kia Río L es propulsado por un 1.6 MPI naftero de 121 hp y 151,8 Nm de torque e incluye algunos detalles en la gama como por ejemplo asientos de tela, aire acondicionado manual, sistema de audio de cuatro parlantes, cuado instrumental digital de 3.5 pulgadas, dos airbag, frenos ABS, entre otros.

Por el momento, se desconocen los planes a futuro que tiene pensado ejecutar Kia con respecto al Rio y el mercado europeo, aunque no sería extraño que la carrocería final del prototipo visto en imágenes tenga como destino principal otros mercado globales donde el sedán compacto sea competitivo en su segmento y su fabricación no sea tan costosa.