Quedaron atrapados por no respetar las señales de tránsito

Es entendible que a veces uno vaya apresurado hacia su destino o crea que conoce mejor que nadie el camino, pero también hay que entender que las señales de tránsito están por un motivo muy simple y es el de salvaguardar nuestra vida y la de terceros.

Al parecer, estos dos conductores hicieron caso omiso a las advertencias que la patrulla rural de la localidad de Tracy (California, EE.UU), había colocado varios metros antes en donde claramente se puede apreciarla leyenda “camino cerrado”. Además, no hace falta saber leer para darse cuenta de que si hay barreras en el medio del pavimento es por algo.

“Las señales y barricadas de "Ruta Cerrada" están estratégicamente colocadas para su seguridad. No conduzcas más allá de un cierre de carretera”, publicó en su perfil de Facebook la policía de carretera de California donde se lo puede ver a este sedán atorado.

Pero esto no acaba aquí. Dos días después del primer siniestro volvió a ocurrir lo mismo pero con una Ford F-150, por lo que CHP-Tracy volvió a advertir en Facebook sobre lo ocurrido: “Sucedió de nuevo. No podemos inventar esto. Esto fue 100 por ciento prevenible. No hay excusa. Las señales son claras, visibles y sin obstáculos”.

Puede resultar hasta cómico, pero de seguro a los que no les debe haber resultado para nada gracioso es a las fuerzas de seguridad de la localidad californiana, quienes tuvieron que desplegar un gran operativo para retirar a los vehículos en cuestión. Por suerte, no se reportaron heridos de gravedad.