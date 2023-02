Un hotel cinco estrellas con ruedas: así es este motorhome de lujo

Los motorhomes o campers son vehículos ideales para salir de vacaciones en familia y por eso hay empresas que se dedican a realizar modificaciones sobre la base de vans de carga o para pasajeros. En este caso, la compañía Globe Traveller presentó para su catálogo una nueva alternativa llamada Falcon, que parte de una Volkswagen Crafter, un utilitario que al mismo tiempo también se vende como Mercedes-Benz Sprinter.

Lo más importante en un motorhome lógicamente es el interior, que en el Falcon recibe varios equipamientos que lo convierten en un verdadero departamento con ruedas. Está diseñado para que dos ocupantes viajen de la manera más cómoda posible y además, gracias a su sistema de tracción en las cuatro ruedas, los pasajeros podrán desplazarse por todo tipo de terrenos.

Este motorhome diseñado por Globe Traveller no es el único con un gran tamaño debido a que toma la base de un utilitario pesado, pero en este caso da lugar a un enfoque más lujoso y de vanguardia que otras propuestas de su clase. Ni hablar de que la tracción 4x4 es un plus que no muchas veces está disponible.

Las dimensiones de este motorhome de lujo son de casi 6 metros de largo, 2,04 metros de ancho, 2,93 metros de alto y un peso de casi 3 toneladas. En el interior, la altura puede variar entre 1,90 y 2 metros, con lo cual prácticamente cualquier persona estará cómoda dentro del Falcon.

Dentro de los elementos que ofrece de serie encontramos una cama de 1,90 x 1,25 metros, una batería de 200 Ah que brinda energía a todos los artefactos del interior, cocina completa, heladera, entre otros.

Además, en caso de ser necesario la empresa cuenta con la posibilidad de equipar el motorhome con dos baterías extra, para totalizar 400 Ah de energía. A eso también hay que sumarle los paneles en el techo que pueden aprovechar energía solar para generar hasta 320 Watts.

La configuración mecánica de este motorhome, que como mencionamos cuenta con tracción en las cuatro ruedas, es un motor 2.0 turbodiésel con 177 HP y 410 Nm de torque, que se combina a una caja de cambios automática de ocho velocidades.

El precio por el momento no está confirmado en el mercado europeo, pero se sabe que estará por encima de los 95.000 euros, valor que actualmente tiene la Volkswagen Grand California, una de las vans más lujosas que ofrece la marca en aquella región.