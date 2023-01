Subastan este increíble Ford Bronco personalizada para el off-road

El Ford Bronco es una de la líneas históricas de la marca del óvalo, siendo presentada por primera vez en 1966 y discontinuada en 1996 para luego renacer en 2020 y ser el modelo que hoy conocemos como el SUV de la firma norteamericana.

En esta oportunidad, te traemos un Bronco de primera generación lanzada en 1972 aunque modificado por el taller especializado “Matt Hunt Muscle Cars Inc”.

Debajo del capó, encontramos un motor Holley Terminator V8 de 347 pulgadas cúbicas que entrega una potencia de 480 hp y está acoplado a una transmisión automática de cuatro velocidades.

Otros detalles mecánicos que incorpora esta unidad es una suspensión King personalizada con amortiguadores de depósito remoto, brazos radiales, estabilizador de dirección 2.0, barras estabilizadoras de torsión Currie Rock Jock personalizadas delanteras y traseras, neumáticos todoterreno de 17 pulgadas, soporte para llantas de 35 pulgadas con bloqueo de leva, entre otros.

Otros elementos que incluye este Bronco es una barra antivuelco hecho a medida, barra de luces LED en el parabrisas, luces de techo montadas en las antivuelco, entre otros elementos.

Esta unidad, que tiene como particularidad haber sido elegido entre los 10 mejores camiones en SEMA Show Battle of the Builders, no tiene un precio estimado de reserva, por lo que recién a finales de este mes sabremos la cifra que habrá abonado el ganador de la subasta.