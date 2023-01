Transformaron una rural familiar en una bestia con 870 HP

Ya hemos hablado en otra oportunidad sobre las rurales, un segmento orientado hacia un público familiar que requiere espacio y volumen de carga. Las rurales nunca se caracterizaron por ser vehículos deportivos ni mucho menos, pero en algunos mercados hay preparadores que realizan modificaciones en determinados modelos para convertirlos en una verdadera criptonita hasta para aquellos deportivos con más de 800 caballos.

En este caso, un preparador alemán llamado Vath presentó un kit de potenciación para el Mercedes-Benz E63 Wagon en su variante AMG, la más potente y radical de la gama. Si bien ya de por sí estamos ante un vehículo de pretensiones deportivas, gracias a una serie de ajustes el motor de esta rural familiar alcanza los 867 HP.

Dentro de las modificaciones se encuentran varios ajustes en el motor, incluídos el turbocompresor, el sistema de admisión y un intercooler mejorado. A eso se agrega también un escape específicamente diseñado para mejorar las prestaciones y al mismo tiempo entregar un sonido más “gordo”.

Además, otra mejora tiene que ver con la caja de cambios de nueve velocidades, que ahora tiene un enfriador de aceite para que pueda bancarse mejor la potencia extra del motor. Todo esto se ve reflejado en las cifras que fueron anunciadas por la marca. La aceleración de 0 a 62 mph (100 km/h) la hace en solo 3 segundos, con una velocidad máxima limitada electrónicamente a 215 mph, algo así como 360 km/h, lo que es realmente una bestialidad para un vehículo que tranquilamente podría ser el medio de transporte para llevar a los chicos al colegio.

Por su parte, en líneas generales el aspecto exterior, que ya es agresivo en la versión estándar, se mantuvo sin grandes cambios. Sólo podemos observar unas llantas de 21 pulgadas con un diseño específico, neumáticos Michelin y una suspensión que fue rebajada unos 20 mm para tener una mejor estabilidad a altas velocidades.

Lo que no deja de ser curioso es que el preparador alemán eligió mostrar estas modificaciones en una versión anterior del modelo de Mercedes-Benz, que hace no mucho recibió una pequeña actualización. Se supone que todas estas mejoras presentadas podrán aplicarse al modelo nuevo, aunque por el momento no hay información al respecto, así como tampoco precio para todo el paquete deportivo.