Convirtió su Mercedes-Benz Clase G en un tanque de nieve

Ya se acercan las fiestas y por ende, el invierno en el hemisferio norte. Esto quiere decir que muchas familias optan por tomarse vacaciones e ir a esquiar a ciertos puntos de Europa, donde es usual reservar fechas para pasar Navidad y vísperas de Año Nuevo especialmente en Los Alpes suizos.

En esta oportunidad, las compañías expertas en modificar vehículos todoterreno Delta4x4 y Capricorn Trucks ayudaron a un propietario de un Mercedes-Benz Clase G a adaptarlo a la nieve, para convertirlo en un auténtico tanque sobre esta superficie.

La labor comenzó elevando el SUV unos 20 cm, para poder agregarle las orugas de nieve hechas de caucho reforzado y pesando cada uno de los módulos 170 kg. Estamos hablando que, en conjunto, los cuatro módulos pesan 680 kg.

Esto también se ve reflejado en las velocidades máximas que puede alcanzar el vehículo particular y que recomiendan las empresas que contribuyeron en esta modificación, es decir unos 65 km/h. No explicaron que podría suceder de excederse estas cifras, aunque podemos imaginar que no sería grato ser el conductor en ese momento.

Como se mencionó anteriormente, el bloque motor no se vio afectado ya que se mantuvo el 4.0 V8 biturbo original de 416 CV y 610 Nm de torque, acoplado a una transmisión automática de nueve velocidades.

En cuanto al interior del vehículo, no se especificó que se hayan agregado o quitado elementos que hacen al confort en el habitáculo, por lo que podemos imaginar que sigue contando con detalles de serie como los asientos tapizados de cuero con masajeador incluido, climatizador automático de tres zonas, consola central con sistema multimedia y pantalla táctil de 12,3 pulgadas, sistema de audio Burmester de 590 vatios y 15 parlantes, entre otros.

Si su titular se arrepiente y quiere volver a tener el rodado convencional no hay inconvenientes ya que, gracias al mecanismo de acople que tienen estos módulos, su conversión a los neumáticos todoterreno de serie no es un problema.

¿Cuánto tuvo que depositar el dueño? 149.000 dólares incluyendo la instalación de los módulos, la homologación y las modificaciones requeridas para poder adaptar el vehículo.