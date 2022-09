El usado del día: Toyota Corolla casi 0km

Uno de los modelos más exitosos del mercado es sin ninguna duda el Toyota Corolla. Es más con la generación actual comenzó a ser visto como una gran alternativa para aquellas personas que prefieren no gastar demasiado dinero en combustible, debido a que se convirtió en uno de los primeros híbridos más “económicos” del país.

De todas maneras, las variantes nafteras también tienen buenas cifras a la hora de circular por ciudad y por ruta, e incluso en la versión más económica denominada XLI, también cuenta con un precio bastante competitivo que se encuentra casi al mismo nivel que el Yaris sedán más costoso.

Para hoy, justamente te traemos la configuración más “accesible” del Corolla para aquellos que buscan un modelo con muy buena fama y con una alta durabilidad.

Lo mejor de todo es que el auto elegido para este miércoles, si bien es usado cuenta con pocos kilómetros (4.165 km) y pertenece al año 2022.

Debajo del capó, posee un motor 2.0 aspirado de 170 CV y 200 Nm de torque, asociado a una transmisión manual de seis velocidades. La tracción es delantera, mientras que un detalle positivo es que el tren trasero es independiente.

En equipamiento, cuenta con un display en el instrumental de 4,2 pulgadas, toma de de 12 V y dos entradas USB, cámara de marcha atrás, sistema multimedia con pantalla de ocho pulgadas compatible con Android Auto y Apple Car Play, siete airbags, asistente de arranque en pendientes, control de estabilidad, control de tracción, faros rompeniebla delanteros y traseros, sistema de anclaje ISOFIX, entre otros componentes.

¿Cuánto sale este Toyota Corolla XLI semi nuevo del 2017? Según la publicación, el valor de esta unidad es de 6.390.000 pesos. A continuación, mirá las imágenes.

