El usado del día: Nissan Versa Exclusive automático

Uno de los puntos positivos de Nissan es la continuidad en el segmento compacto y medianos, si lo analizamos entre los sedanes disponibles en nuestro mercado. En el caso de la categoría más pequeña, el “representante” es el Versa, un modelo muy atractivo con líneas modernas, que en la actualidad lo podríamos definir como un “mini Sentra”.

Para hoy, te traemos justamente una unidad de estas características. Proveniente de México, estamos hablando de una configuración Exclusive (tope de gama) de color rojo, correspondiente al año 2020 con 12.000 kilómetros.

Debajo del capó, cuenta con un motor 1.6 litros de 118 CV y 149 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de variador continuo (CVT) y tracción delantera.

En equipamiento, son relevantes las llantas de aleación, dirección eléctrica, apoyabrazos para conductor, aire acondicionado automático, tapizados de cuero, panel de instrumentos con pantalla de siete pulgadas, volante multifunción, faros antiniebla delanteros, faros automáticos, control de velocidad crucero, sistema multimedia compatible con Android Auto y Apple CarPlay y pantalla táctil de siete pulgadas, ganchos ISOFIX, asistente de arranque en pendientes, seis airbags, sensores de estacionamiento, alerta de punto ciego, cámara de marcha atrás, alerta de tráfico cruzado, alerta de colisión frontal, frenado inteligente de emergencia, visión periférica, botón de arranque, entre otros.

¿Cuánto sale este Nissan Versa Exclusive AT? Según la publicación, esta unidad posee un valor de 5.450.000 pesos.

