El usado del día: Ford Escort XR3

En los primeros años de la década de 1990, uno de los modelos más atractivos de Ford fue el Escort XR3, la variante deportiva de tres puertas (coupé) que venía a dar una cara más “sport” en el segmento C. Hasta ese momento, una de las joyas que llamaba mucho la atención se encontraba en una categoría superior, el Sierra XR4.

Sin embargo, esta versión de Escort traía varias cuestiones estéticas muy llamativas como spoiler trasero, buena capacidad de baúl, techo solar, dos faros extra a la altura de la parrilla, excelente dirección y un buen nivel de consumo (a pesar de ser un deportivo). Para la época, contaba con un buen nivel de equipamiento y un instrumental con una gran cantidad de información a la vista.

En dimensiones, contaba con 4.062 mm de largo, 1.640 mm de ancho, 1.320 mm de alto y una distancia entre ejes de 2.402 mm. El baúl contaba con 290 litros, el tanque de combustible era de 64 litros y el peso del vehículo contaba con 996 kilos. Los neumáticos eran 185/60 R14 con llantas de aleación.

Debajo del capó, contaba con un motor 1.8 litros naftero de 97 CV y 16,0 kgm de torque, asociado a una transmisión manual de cinco velocidades.

Tras esta breve descripción, para hoy te traemos una unidad color negro de 1991 con 80.000 kilómetros. ¿Cuánto sale? Según la publicación, este Escort XR3 es completamente original y se ofrece a un valor de 1.000.000 pesos.

