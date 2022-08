El usado del día: Ford Focus Titanium automático con pocos kilómetros

Uno de los modelos más famosos de Ford es el Focus. Con cuatro generaciones en el medio, el hatchback / sedán mediano es uno de los vehículos más icónicos de la marca del óvalo. Si bien en Argentina sólo se ofreció hasta la tercera edición, en Europa continúa ofreciéndose (en su cuarta generación).

Durante los últimos días, se dio a conocer la noticia de que a mitad de esta década el auto se despediría para dejarle el lugar a un nuevo modelo, posiblemente un SUV. Sin embargo, esa es otra historia.

Para este domingo te traemos una excelente oportunidad. Estamos hablando de un Ford Focus color rojo, correspondiente al año 2017 con 23.727 kilómetros, versión Titanium (tope de gama).

La motorización está compuesta por un motor 2.0 litros de 170 CV, asociado a una transmisión automática de seis velocidades.

En equipamiento, es relevante la dirección eléctrica, control de estabilidad y tracción, control de velocidad crucero, tapizados de cuero, sensores de estacionamiento, techo solar eléctrico, llantas de aleación de 17 pulgadas, faros rompeniebla delanteros y traseros, luces diurnas LED, faros bi-xenón, sistema de arranque sin llave, sistema multimedia SYNC 3 con pantalla táctil de ocho pulgadas, navegador GPS, cámara de estacionamiento trasera, sistema estacionamiento asistido, climatizador automático bi zona, tapizados de cuero, encendido automático de luces, espejo retrovisor fotocromático, volante multifunción, airbags frontales, laterales y de tipo cortina, sistema de frenado automático, asistente de arranque en pendientes, sistema de presión de neumáticos, entre otros.

¿Cuánto sale este Ford Focus Titanium? Según la publicación, el valor de esta unidad es de 4.500.000 pesos.

