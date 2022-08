El usado del día: Toyota Etios XLS

Durante los últimos años, uno de los modelos más exitosos de Toyota fue y es el Etios. El pequeño hatchback de la marca japonesa es uno de los autos más vendidos del mercado. Producido en Brasil, fue recibido en Argentina con los brazos abiertos, más allá de que en el país vecino no triunfó como esperaban.

Siendo uno de los modelos más requeridos de nuestro mercado, para este viernes te traemos una unidad de color azul que puede convertirse en una gran alternativa para aquellas personas que buscan un modelo pequeño y rendidor.

La versión elegida es la XLS, la más completa de la gama. Perteneciente al año 2017, cuenta con 86.840 kilómetros. Debajo del capó, posee un motor 1.5 litros de 103 CV y 137 Nm de torque, asociado a una transmisión manual de seis velocidades.

Entre los detalles de equipamiento, se destacan los frenos ABS, airbag para conductor y acompañante, llantas de aleación de 15 pulgadas, instrumental digital, cinturones inerciales tres puntos, aire acondicionado manual, central multimedia, entre otros.

¿Cuánto sale este Toyota Etios XLS 2017? Según la publicación, el valor de esta unidad es de 3.140.000 pesos.

AVISO LEGAL



La publicación de un automotor como “Usado del día” no puede ser interpretada como sugerencia o recomendación de adquisición o transacción por parte de MDZ Online.



MDZ Online no es el propietario del automotor calificado como “Usado del día", no tiene posesión de él, ni lo ofrece en venta; no interviene en el perfeccionamiento de las operaciones realizadas entre los usuarios de cualquier web de clasificados, tampoco en las condiciones por ellos estipuladas para las mismas. Tampoco ha recibido contraprestación alguna para la publicación de un automotor como “Usado del día”.

La publicación de un automotor como “Usado del día” no garantiza su existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad o la exactitud sobre las condiciones de la oferta, ni importa declaración alguna en ese sentido. Atento a esto, MDZ Online no es responsable respecto de la existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad del “Usado del día”, ni de la exactitud de las condiciones de la oferta.