El usado del día: excelente Renault Fuego GTA Max

En el arranque de este fin de semana, te traemos uno de los modelos más emblemáticos de las últimas décadas, en especial porque cerró un ciclo de clásicos argentinos con una silueta muy atractiva y lujosa. Nos referimos a las míticas coupés nacionales, diseños que tuvo largos años de gloria en la industria local, pero con el tiempo fueron desapareciendo (incluso en la actualidad casi no hay coupés de ninguna marca).

En el usado del día de la fecha, te traemos esta excelente Renault Fuego GTA Max de color gris plata, correspondiente al año 1992, una de las últimas producidas en la emblemática planta cordobesa de Santa Isabel.

Recordemos que a lo largo de su ciclo de vida, este modelo fue muy exitoso. Primero tuvo sus días de esplendor en Europa hasta mediados de los 80’ y luego encontró un gran respaldo en el corazón de los argentinos hasta la década de 1990. Derivado del Renault 18, se afianzó de grandes competencias nacionales como el TC2000 (muchos recordarán al Flaco Traverso con el auto en llamas) y también tuvo altas rivalidades con la variante coupé del Ford Sierra, más conocida por la sigla XR4.

En el caso del usado de hoy, según indica la publicación tiene 145.000 kilómetros y cuenta con el recordado motor 2.2 litros de cuatro cilindros de 123 CV y 18,6 kgm de torque, asociado a una transmisión manual de cinco velocidades y tracción delantera.

Desde el marco estético, seguridad y confort, tiene un spoiler trasero, doble salida del caño de escape, llantas de aleación de 14 pulgadas (neumáticos de perfil bajo), desempañador trasero, radio AM/FM con pasacasete, aire acondicionado, faros rompeniebla, frenos a disco en las cuatro ruedas, suspensiones reforzadas, entre lo más destacado.

En dimensiones, tiene 4.396 mm de longitud, 1.725 mm de ancho, 1.331 mm de altura, y una distancia entre ejes de 2.441 mm. El baúl cuenta con 338 litros. Su peso total es de 1.170 kilos, mientras que el tanque de combustible tiene una capacidad de 57 litros.

En prestaciones era uno de los íconos de la época con una velocidad máxima que rondaba los 200 kilómetros por hora (teniendo en cuenta los errores de velocímetro que tendían a marcar 220 km/h.

¿Cuánto sale esta Renault Fuego de 1992? Según indica la publicación, su valor es de 14.800 dólares, aunque no indica condiciones de pago. Para aquellos que quieran averiguar por esta unidad, el aviso revela que se debe coordinar una visita previa.

