El usado del día: rebajas para este Jeep Renegade Longitude 2020

Claramente, uno de los éxitos más rotundos de Jeep durante la última década fue el Renegade. El SUV compacto de la firma estadounidense ha estado en boca de todos desde la llegada de las primeras unidades en 2016, e incluso ha logrado cerrar el 2021 como el sport utility más vendido de su categoría.

Con un diseño muy atractivo y con líneas cuadradas (bien tradicionales), es uno de los modelos más robustos de su segmento. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo nuevas versiones llegaron, ofreciendo una mayor cantidad de funciones, confort, tecnología y equipamiento.

En el “usado del día” de este 3 de julio te mostramos esta versión Longitude de 2020 con 33.346 kilómetros.



Desde el punto de vista mecánico, ofrece el conocido motor 1.8 E-Torq de 130 CV, asociado a una transmisión automática de seis velocidades, mientras que la tracción es delanera.

Entre los elementos de seguridad, confort y equipamiento se destaca la dirección eléctrica asistida, levantavidrios eléctricos delanteros y traseros, asiento del conductor con regulación manual (igual que el pasajero), asientos traseros rebatibles, tapiecería de cuero, freno electrónico, volante multifunción regulable en altura y profundidad, climatizador automático bi-zona, levas para la conducción, salida auxiliar de 12 V en la consola central, cámara de marcha atrás, display multimedia de 8,4 pulgadas UConect compatible con Android Auto y Apple Car Play, instrumental con pantalla monocromática de 3,5 pulgadas, control de velocidad crucero, puerto USB, sistema manos libres con reconocimiento de voz de Bluetooth, entre otros.



Además, cuenta con airbags frontales, laterales de cortina y de rodilla, asistente de frenado de emergencia, asistente de arranque en pendiente, control electrónico de balanceo de tráiler, control electrónico de mitigación de rolido, freno a disco en las cuatro ruedas, control de estabilidad y tracción y sensores de estacionamiento traseros.

Por fuera, son relevantes las barras longitudinales en el techo, faros LED delanteros, parrilla frontal cromada, llantas de aleación de 18 pulgadas, espejos laterales color carrocería con comando interno electrónico y luces rompeniebla LED.

Según el anuncio fueron verificados 240 puntos y reacondicionados, mientras que este SUV estará disponible a partir de unos días, ya que se encuentra en una especie de “preventa”.



Es por eso que el precio se encuentra rebajado para aquellos que se suban a este Renegade Longitude antes de salir definitivamente a la venta.

¿Cuál es el valor de esta versión de este popular SUV? Según la publicación el precio del exitoso modelo de Jeep es de 5.150.000 pesos, debido a la rebaja (en realidad se encuentra disponible por 5.700.000 pesos).

