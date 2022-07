El usado del día: espectacular Volkswagen Amarok V6 Extreme 2017

Uno de los principales “caballitos de batalla” de Volkswagen es la Amarok. Además de ser uno de los modelos de fabricación nacional (producida en la terminal de la localidad bonaerense de General Pacheco), la pick-up mediana se ubica entre los vehículos más elegidos del mercado. Por eso llamó la atención que con la presentación de la nueva generación, se decidiera no ofrecerla en nuestro país, mientras que aquí contará con un nuevo restyling hacia 2024.

Sin embargo, la pick-up mediana de la marca alemana es una estrella en el territorio nacional, ya que es identificada como la camioneta más potente de su segmento, imponiéndose por una amplia diferencia sobre sus competidoras, gracias al motor V6 (258 CV).

Aun así, con su lanzamiento en 2017, la mecánica no tenía la misma cantidad de caballos que en la actualidad. El propulsor estaba compuesto por el mismo 3.0 V6 turbodiésel, pero con 224 CV y 550 Nm de torque, asociado a una transmisión automática y tracción integral 4Motion. Además, es relevante la función Overboost que incrementa 20 CV la potencia por 10 segundos.

Teniendo en cuenta estos detalles, para este viernes te traemos una Amarok V6 de 2017 Extreme de color negro con 43.000 kilómetros.

En equipamiento, posee el sistema de audio Discover Media, pantalla táctil de 6,33 pulgadas con navegador, sensor de proximidad, cámara de marcha atrás, sistema multimedia Mirror Link compatible con Apple Car Play y Android Auto, frenos ABS, frenos a disco, barra antivuelco exclusiva, llantas de mayor tamaño, gran nivel de seguridad, dirección eléctrica, entre otros.

¿Cuánto sale esta Volkswagen Amarok V6 de 2017? Según revela el anuncio, esta unidad se encuentra disponible por un valor de 40.000 dólares.

