El usado del día: Chevrolet Oniz LTZ

Uno de los modelos compactos que durante los últimos años tuvo una buena performance en ventas es el Chevrolet Onix, uno de los hatchbacks más populares del país.

Además, junto a su hermano sedán, conocido como Prisma, lograron alcanzar uno de los primeros puestos del mercado durante la última década.

Es por eso que para este jueves te traemos un Onix 2018, versión LTZ, color gris con 56.203 kilómetros. En relación a la motorización, posee un 1.4 aspirado naftero de 98 CV y 126 Nm de torque, asociado a una transmisión manual de cinco velocidades. Con dirección hidráulica, la tracción es delantera.

En dimensiones, posee 3.930 mm de largo, 1.475 mm de alto, un ancho de 1.964 mm, distancia entre ejes 2.528 mm, 54 litros de almacenamiento de combustible y una capacidad de baúl de 280 litros.

En equipamiento, posee aire acondicionado, asientos del conductor regulable en altura, volante multifunción, computadora de abordo, guantera con luz, sensores de estacionamiento trasero, tapizados simil cuero, sistema multimedia Mylink con pantalla táctil de siete pulgadas, USB, Aux in, y cuatro parlantes, sistema OnStar, faros LED, llantas de aleación de 15 pulgadas, bolsas de aire frontales, frenos ABS, faros rompeniebla delanteros, rompeniebla traseros, entre otros.

¿Cuánto sale este Chevrolet Onix LTZ? Según el anuncio, esta unidad se encuentra disponible por un valor de 3.400.000 pesos, mientras que se ofrece con diferentes formas de financiación.

