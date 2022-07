El usado del día: excelentísimo Chevrolet Chevy SS coupé

Una de las joyas de la industria automotriz nacional es el Chevrolet Chevy. Con una larga trayectoria en el mercado nacional tuvo su ocaso en 1978 con la salida de General Motors del país. Sin embargo, este ícono americano dejó una huella en el corazón de todos los argentinos.

Entre las versiones más recordadas del Chevy, se encuentra la coupé deportiva Super Sport, más conocida por su sigla SS, una de las configuraciones más emblemáticas de toda la industria automotriz nacional a lo largo de su historia.

Para este arranque de fin de semana, te traemos una coupé Chevy de color negro correspondiente al año 1971 con ¡2.230 kilómetros!.

Debajo del capó, tiene un motor 2.5 (250) de seis cilindros con 155 CV, asociado a una transmisión manual de cuatro velocidades (al piso).

En dimensiones, cuenta con 4.811 mm de largo y 1.839 mm de ancho. La capacidad del tanque de combustible es de 68 litros.



En relaciones, es muy relevante el propulsor 250 frente a la variante sedán con motor 230, y por ende menos potente. Además, cuenta con un diseño mucho más deportivo, con neumáticos distintos y llantas más llamativas, incluso algunas molduras, el volante la palanca de cambios entre otros elementos son muy atractivos, ya que estamos frente a una de las versiones más radicalizadas de esta gama Chevy. Otra novedad estética está ubicada en las tomas de aire del capó, que ofrecen una estética más agresiva y robusta.

A su vez, cuenta butacas rebatibles de cuero y una gran cantidad de indicadores analógicos como velocímetro, tacómetro, indicador de combustible, entre otros. Las suspensión delantera es independiente con resortes helicoidales, mientras que la trasera posee amortiguadores telescópicos.

¿Cuánto sale este Chevrolet Chevy Coupé SS? Según la publicación, esta unidad se encuentra en un excelentísimo estado a un valor de 38.500 dólares, pagando al contado (en dólar billete), mientras que el precio de lista es de 40.000 pesos. A continuación, mirá las imágenes.

