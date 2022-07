El usado del día: impecable Renault Duster 4x4

Para este último día, te traemos a uno de los sport utilities compactos más exitosos de los últimos tiempos en Argentina y el resto de la región. Nos referimos al Renault Duster, uno de los modelos más comercializados y con una buena propuesta precio – producto.

Un punto a tener en cuenta para el elegido de hoy es la versión, debido a que estamos frente a una de las mejores variantes del segmento, en especial por la tracción 4x4. Podríamos decir que entre sus competidores, esta tecnología (tracción integral) es una de las mejores cualidades que identifica a este modelos de la marca del rombo, en especial porque entre las demás marcas no tienen versiones integrales (4x4) o porque no ofrecen las mismas prestaciones.

En relación a la estrella de este día, estamos frente a una configuración Tech Road de 2014 color plata con 89.621 kilómetros. El estado de esta unidad se encuentra impecable.

La motorización está compuesta por un propulsor 2.0 naftero de 138 CV y 193 Nm de torque, asociado a una transmisión manual de seis velocidades.

En dimensiones, tiene 4.315 mm de largo, 2.000 mm de ancho, 1.695 mm de alto, y una distancia entre ejes de 2.673 mm. El peso es de 1.380 kilos, mientras que la capacidad del tanque de combustible es de 50 litros y el baúl es de 400 litros.

Entre los detalles de esta versión se destacan los sensores de estacionamiento traseros y una central multimedia Media Nav de siete pulgadas con navegador satelital. Además, son relevantes diferentes componentes oscurecidos, faros rompeniebla, entre otros.

¿Cuánto sale esta Renault Duster Tech Road? Según la publicación, el valor de este SUV es de 3.760.000 pesos, aunque se ofrece con diferentes formas de pago.

