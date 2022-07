El usado del día: inmaculada Toyota Hilux SR5, ¡bien 90’s!

Para esta mitad de semana te traemos una de las pick-ups más codiciadas por aquellos que buscan una chata como las de antes, pero que además combine un estilo deportivo con algunas prestaciones familiares. Estamos hablando de la Toyota Hilux SR5, una versión que durante estos últimos años se revaluó, ya que se transformó en un objeto de deseo para aquellos amantes de las camionetas “vintage” de los años 90’.

De color azul y doble cabina, el modelo elegido para hoy se encuentra en óptimas condiciones. Más allá que esta clase de pick-ups tienen la fama de ser “irrompibles”, según indica el anuncio posee algunas actualizaciones para mantenerla como nueva.

Entre los detalles más destacados es relevante la caja de dirección nueva, el tren delantero marca Thompson, embrague renovado, 4x4 inédita, pintura nueva, actualizaciones de las gomas delanteras y frenos (delanteros y traseros), luces (todas las lámparas fueron renovadas), tapizados de cuero vacuno, batería y grabado de autopartes.

En dimensiones, posee 4.850 mm de largo, 1.690 mm de ancho, 1.805 mm de alto y una distancia entre ejes de 2.860 mm. El tanque de combustible tiene una capacidad de 65 litros, mientras que la capacidad de carga es de 1.000 kg y el peso es de 1.725 kg. Los neumáticos son 215/80 R16.

Debajo del capó, la motorización se encuentra compuesta por un 2.8 litros diésel de cuatro cilindros de 78 CV y 17,7 kgm de torque, asociado a una transmisión manual de cinco velocidades. A su vez, estamos frente a una versión con tracción 4x4.

La suspensión delantera es independiente con barra de torsión y amortiguadores hidráulicos, mientras que la trasera tiene un eje rígido.

Entre los componentes más relevantes del equipamiento, posee aire acondicionado, dirección asistida, columna de dirección regulable en altura, cierre centralizado, guantera con llave, alzacristales eléctricos, entre otros.

¿Cuánto sale esta Toyota Hilux SR5 de 1997 con 330.000 kilómetros? Como bien indica la publicación, la pick-up mediana se encuentra a un valor de 20.000 dólares (dólar billete o blue).

