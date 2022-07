El usado del día: Torino ZX 1981 de colección con apenas 1.000 km

Este fin de semana regresaremos a comienzos de los años 80’ para esta sección conocida como “el usado del día”. En esta ocasión, el protagonista será el Torino, uno de los hitos más emblemáticos de la industria automotriz argentina.

Presentado el 30 de noviembre de 1966, esta joya producida en la mítica fábrica cordobesa de Santa Isabel estuvo en la línea de montaje durante 15 años, tiempo suficiente para ingresar en el corazón de muchos argentinos. Con una extensa cantidad de versiones, el Torino fue adoptando distintas transformaciones (restylings, mayor equipamiento, nuevas motorizaciones y versiones inéditas), pero siempre manteniendo su esencia tradicional.

La gloria duró hasta el 30 de diciembre de 1981, cuando este ícono pasó a la inmortalidad, luego de su despedida de la terminal de la provincia mediterránea. Entre las últimas versiones disponibles se encontraba la ZX, la configuración coupé que para ese entonces ya se comercializaba bajo el logo de Renault en la parrilla, y por ende tenía una adaptación a los componentes de la “nueva década” (paragolpes renovados, mayor cantidad de plásticos, modificaciones en los faros, por mencionar algunos ejemplos).



Para aquellas personas que quieran revivir viejas épocas o apostar por un clásico 100 por ciento argentino en los tiempos que corren, desde hace algunos días se encuentra disponible uno de los últimos Torino ZX, correspondiente al año 1981, ¡con apenas 1.000 km!

Entre los datos que proporciona el anuncio, se destaca la dirección hidráulica, radio AM/FM, aire acondicionado, limpia/lava luneta, soporte para rueda de auxilio, apoyacabezas en asientos traseros y faros rompeniebla delanteros. El instrumental es analógico con seis relojes de aguja, entre los que son relevantes el velocímetro, el tacómetro, el combustible, la temperatura, la carga de la batería y la presión del aceite.



En relación al mantenimiento, el auto se restauró por completo con profesionales especializados. A su vez, cuenta con radio original, manuales, calcos, juego de llaves, y tapa de carburador. Si tenemos en cuenta la documentación, posee VTV de autos clásicos al día, grabado de autopartes y de cristales.

Más allá de que no lo especifica, tiene un motor 3.8 (Torino OHC 233) de seis cilindros y 200 CV con 33 kgm de torque, asociado a una transmisión manual de cuatro velocidades al piso. Las llantas son de aleación de 14 pulgadas.



Es importante recordar que el ciclo de vida de las versiones ZX corresponde al período 1979-1981, a pesar de que las primeras unidades ya habían comenzado a producirse el año anterior (1978).

De color verde amazonia y destinado especialmente para aquellas personas que quieran tener una pieza de colección, el anuncio publicado por su único dueño indica que el precio total es de 40.000 dólares.

AVISO LEGAL



La publicación de un automotor como “Usado del día” no puede ser interpretada como sugerencia o recomendación de adquisición o transacción por parte de MDZ Online.



MDZ Online no es el propietario del automotor calificado como “Usado del día", no tiene posesión de él, ni lo ofrece en venta; no interviene en el perfeccionamiento de las operaciones realizadas entre los usuarios de cualquier web de clasificados, tampoco en las condiciones por ellos estipuladas para las mismas. Tampoco ha recibido contraprestación alguna para la publicación de un automotor como “Usado del día”.



La publicación de un automotor como “Usado del día” no garantiza su existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad o la exactitud sobre las condiciones de la oferta, ni importa declaración alguna en ese sentido. Atento a esto, MDZ Online no es responsable respecto de la existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad del “Usado del día”, ni de la exactitud de las condiciones de la oferta.