¿Cuáles fueron los autos más vendidos en un semestre con caída?

El mercado automotor argentino parecería no repuntar en un contexto donde el dólar se dispara cada vez más, la inflación no cesa, se acentúa la falta de stock, y los sobreprecios en muchos concesionarios están a la orden del día.

Como todos los finales de mes, ACARA (Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina) muestra un pantallazo general de las estadísticas de mercado, acompañado de los modelos más vendidos.

En línea con los números generales, junio es un mes muy particular ya que no sólo se publican los balances de este mes en particular, sino también se dan a conocer los datos del primer semestre del año.

Antes de pasar a los más vendidos, primero hagamos un repaso. El total de unidades comercializadas en junio fue de 34.906 vehículos, mientras que el mes anterior había sido de 35.370 modelos. Esto representa una caída del 1,3 por ciento mensual.

En cambio, si lo comparamos de forma interanual (junio 2021), la caída se profundiza aun más con un retroceso del 8,1 por ciento, ya que en el mismo período del año pasado se habían vendido 38.235 unidades.

¿Qué sucedió en el semestre? En el acumulado de 2022, la cantidad de total de vehículos vendidos fue de 209.440 unidades, mientras que de enero a junio del año pasado se comercializaron 210.732 modelos. Aquí también hubo un retroceso del 0,6 por ciento.

Un punto que no jugó a favor en el mes que acaba de concluir fue la cantidad de días hábiles, ya que hubo 19, frente a los 20 de mayo y los 21 si lo comparamos de forma interanual (junio 2021). A su vez, el promedio diario fue de 1.838 unidades comercializadas.

De esta manera, es probable que de haber tenido un día hábil más, posiblemente junio hubiese cerrado con una leve ventaja sobre mayo de este año.

Lo mismo sucede en el acumulado: con un día hábil menos (119 contra 120), el promedio diario fue de 1.760 unidades comercializadas. Si lo tomáramos con igualdad de condiciones, es probable que el primer semestre de este año hubiese tenido una pequeña y escasa diferencia.

Ahora bien, ¿cómo quedó el ránking de los más vendidos?

Tanto en junio como en el primer semestre, la mayoría de los modelos que se encuentran en el top 10 son nacionales. En ambos casos, “ganan” 7 a 3 contra los procedentes de Brasil.

En lo más alto del podio se encuentra el Fiat Cronos, modelo que cada mes se consolida como el favorito y parecería escaparse del segundo puesto. El sedán producido en la planta cordobesa de Ferreyra tuvo 22.549 unidades vendidas entre enero y junio, mientras que Peugeot 208 y Toyota Hilux completaron la terna con una diferencia ínfima entre ambos (12.503 para el hatchback y 12.105 para la pick-up).

Si nos centramos exclusivamente en el sexto mes del año, Fiat Cronos también gana con 2.386 unidades comercializadas, seguido de Toyota Hilux con 2.121 unidades y Volkswagen Amarok con 1.807.

A pesar de estar alejados de varios récords de ventas del mercado automotor argentino, que el top 10 tenga a varios modelos de origen nacional es una buena noticia para la industria, ya que de este modo no sólo se ve beneficiada por las exportaciones, sino también por el consumo interno. Otro punto a tener en cuenta es la falta de stock, ya que muchas personas prefieren comprar un vehículo fabricado en nuestro país debido a que existen más chances de reducir los plazos de entrega.

Para saber más detalles, a continuación, mirá el ránking de junio y el acumulado semestral.

Los 10 más vendidos de junio

1° Fiat Cronos (Argentina), 2.386 unidades

2° Toyota Hilux (Argentina), 2.121 unidades

3° Volkswagen Amarok (Argentina), 1.807 unidades

4° Chevrolet Cruze (Argentina), 1.761 unidades

5° Toyota Yaris (Brasil), 1.573 unidades

6° Peugeot 208 (Argentina), 1.345 unidades

7° Toyota Etios (Brasil), 1.269 unidades

8° Renault Kangoo II (Argentina), 1.131 unidades

9° Toyota Corolla Cross (Brasil), 1.081 unidades

10° Volkswagen Taos (Argentina), 917 unidades

Los 10 más vendidos del primer semestre

1° Fiat Cronos (Argentina), 22.549 unidades

2° Peugeot 208 (Argentina), 12.503 unidades

3° Toyota Hilux (Argentina), 12.105 unidades

4° Volkswagen Amarok (Argentina), 10.359 unidades

5° Chevrolet Cruze (Argentina), 9.010 unidades

6° Toyota Etios (Brasil), 8.853 unidades

7° Renault Kangoo II (Argentina), 6.603 unidades

8° Toyota Yaris (Brasil), 6.048 unidades

9° Ford Ranger (Argentina), 6.024 unidades

10° Toyota Corolla Cross (Brasil), 5.477 unidades