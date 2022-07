El usado del día: impecable Toyota Corolla “base”

El Toyota Corolla es uno de los modelos mejores cotizados en el mercado de los usados, no por una cuestión económica, sino por el buen nivel de equipamiento y mecánico, sumado a la calidad y los materiales de larga durabilidad.

Para este domingo, te traemos un Corolla XLI (base) de color blanco, correspondiente al año 2017 con 29.000 kilómetros.

En dimensiones tiene 4.620 mm de largo, 1.775 mm de ancho, 1.460 mm de alto y una distancia entre ejes de 2.700 mm. La capacidad de baúl es de 470 litros, mientras que el tanque de combustible es de 57 litros. Los neumáticos son 205 / 55 R16 (cuenta con frenos a disco delanteros y traseros).

La mecánica está compuesta por un propulsor 1.8 naftero de cuatro cilindros con 140 CV y 173 Nm de torque, asociado a una transmisión manual de seis velocidades.

Entre los elementos de equipamiento, son relevantes los faros traseros LED, levantavidrios eléctricos, , dos tomas de 12 V, volante multifunción, sistema de audio con CD, MP3, Bluetooth, manos libres, USB, aux-in y seis parlantes, siete airbags (dos frontales, dos laterales, dos tipo cortina y uno de rodilla de conductor), asistencia de arranque en pendientes, control de estabilidad, control de tracción, faros rompeniebla traseros, entre otros.

¿Cuánto sale este Toyota Corolla XLI? Según la publicación, esta unidad en impecable estado se encuentra disponible por un valor de 3.865.000 pesos. Además, el aviso indica que se aceptan planes de financiación y se toman usados en parte de pago.

AVISO LEGAL



La publicación de un automotor como “Usado del día” no puede ser interpretada como sugerencia o recomendación de adquisición o transacción por parte de MDZ Online.



MDZ Online no es el propietario del automotor calificado como “Usado del día", no tiene posesión de él, ni lo ofrece en venta; no interviene en el perfeccionamiento de las operaciones realizadas entre los usuarios de cualquier web de clasificados, tampoco en las condiciones por ellos estipuladas para las mismas. Tampoco ha recibido contraprestación alguna para la publicación de un automotor como “Usado del día”.

La publicación de un automotor como “Usado del día” no garantiza su existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad o la exactitud sobre las condiciones de la oferta, ni importa declaración alguna en ese sentido. Atento a esto, MDZ Online no es responsable respecto de la existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad del “Usado del día”, ni de la exactitud de las condiciones de la oferta.