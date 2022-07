El usado del día: Ford Ecosport Titanium, una excelente oportunidad

La historia del Ford Ecosport se remonta al año 2003, cuando la marca del óvalo dio en el blanco en nuestra región con un modelo que derivaba del Fiesta, pero con el formato de las famosas 4x4 (SUV) que en la década anterior habían sido furor.

Así nacía uno de los pioneros de los sport utilities en el segmento compacto (por no decir “el pionero”). Pasó aproximadamente una década hasta que comenzaron a llegar cada vez más competidores como el Renault Duster, el Chevrolet Tracker o el Honda HR-V, entre otros.

Sin embargo, Ford mantuvo el liderazgo en la categoría, más allá de las despedidas de los hatchbacks y los sedanes (Fiesta, Focus, entre otros), aunque con la despedida de la planta de Camaçari en 2021, las ventas parecerían haber bajado (ahora llega desde India).

De todos modos, en el mercado de usados sigue siendo uno de los líderes, y por eso para el arranque del fin de semana te traemos un Ford Ecosport de color blanco, correspondiente al año 2013, con 84.000 kilómetros.

Con motor 2.0 Duratec de 143 CV y 187 Nm de torque, se encuentra asociado a una transmisión manual de cinco velocidades con tracción delantera (4x2).

En dimensiones y capacidades, posee 4.241 mm de largo, 1.765 mm de ancho, 1.693 mm de altura, y 2.521 mm de distancia entre ejes. El baúl cuenta con 362 litros, mientras que tiene 52 litros de almacenamiento de combustible. Su peso total es de 1.700 kilos. Los neumáticos son 205 / 65 R16.

En relación al equipamiento, cuenta con cinturones de seguridad tres puntos en las cinco plazas, tres apoyacabezas, seis airbags (dos frontales, dos laterales y dos de cortina), control de estabilidad, control de tracción, frenos ABS (discos delanteros, tambor traseros), ganchos ISOFIX, asistencia de arranque en pendientes, inmovilizador de potencia, tapizados de cuero, seis parlantes, asiento del conductor con regulación en altura manual y ajuste lumbar, climatizador automático, computadora de a bordo, volante multifunción, control de velocidad crucero, guantera refrigerada, toma de 12V, radio AM/FM, MP3, Aux-In, USB y Bluetooth, sensores de estacionamiento trasero, dirección eléctrica, display de 3,5 pulgadas (con sistema SYNC), sistema de arranque sin llave, ingreso sin llave, barras de techo, faros rompeniebla delanteros, rompeniebla trasero, sensor de lluvia, sensor crepuscular, entre otros.

¿Cuánto sale este Ford Ecosport 2013 Titanium? Según revela la publicación, se encuentra en promoción a un valor de 3.370.000 pesos. El precio “real” es de 3.740.000 pesos.

AVISO LEGAL



La publicación de un automotor como “Usado del día” no puede ser interpretada como sugerencia o recomendación de adquisición o transacción por parte de MDZ Online.



MDZ Online no es el propietario del automotor calificado como “Usado del día", no tiene posesión de él, ni lo ofrece en venta; no interviene en el perfeccionamiento de las operaciones realizadas entre los usuarios de cualquier web de clasificados, tampoco en las condiciones por ellos estipuladas para las mismas. Tampoco ha recibido contraprestación alguna para la publicación de un automotor como “Usado del día”.

La publicación de un automotor como “Usado del día” no garantiza su existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad o la exactitud sobre las condiciones de la oferta, ni importa declaración alguna en ese sentido. Atento a esto, MDZ Online no es responsable respecto de la existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad del “Usado del día”, ni de la exactitud de las condiciones de la oferta.