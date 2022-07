El usado del día: Renault Duster Oroch con poco uso

El segmento de las pick-ups compactas se encuentra creciendo cada vez más en el mercado. Si bien al principio parecería haberse limitado a pocas camionetas, con el tiempo nuevos referentes comienzaron a llegar, tanto a la Argentina, como al resto de los países del mundo.

Aquí, entre las pioneras se encontró Renault Duster Oroch, un derivado del exitoso SUV de la marca del rombo, que combina el equipamiento y las líneas generales del popular Duster con el de una camioneta, en especial por la caja que tiene en el sector posterior del vehículo.

Su éxito fue rotundo, a tal punto que en Brasil, donde actualmente se produce, ya fue presentado un restyling de mitad de vida, mientras que en casa matriz comenzaron a desarrollar su sucesor (todavía faltan algunos años). Incluso, varios rumores indican que la nueva generación se fabricaría en Argentina, más específicamente en la planta de Santa Isabel.

Tras esta breve descripción, para el usado del día de hoy, te traemos una Renault Duster Oroch de color blanca correspondiente al 2019 (modelo 2020) con apenas 4.600 kilómetros. La versión de esta pick-up compacta es la Outsider Plus.

En dimensiones, tiene 4.700 mm de largo, 1.695 mm de alto (con las barras en el techo), 1.821 mm de ancho y una distancia entre ejes de 2.829 mm, mientras que el peso total es de 1.464 kilos. El volumen de carga es de 683 litros, mientras que la carga útil es de 650 kilos.

Los neumáticos son 215/65 R16, mientras que las llantas (de 16”) son de aleación. La capacidad del tanque de combustible es de 50 litros.

Debajo del capó tiene un propulsor 2.0 litros de cuatro cilindros en línea con 143 CV y 20,2 kgm de torque, asociado a una transmisión manual de seis velocidades.

El equipamiento está compuesto por un protector de piso de la caja de carga, lona marítima, , aire acondicionado, asiento del conductor regulable en altura, dirección regulable en altura, computadora de a bordo, dirección asistida, retrovisores con comando eléctrico, función Eco Mode, indicador de cambio de marcha, indicador de temperatura de exterior, levantavidrios eléctricos en las cuatro puertas, toma de 12 V, sensores de estacionamiento traseros, sistema Media Evolution con pantalla táctil de siete pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay, Bluetooth y telefonía, bolsas de aire para conductor y acompañante (frontales), faros rompeniebla, frenos ABS con distribución electrónica, entre otros.

¿Cuánto sale esta Renault Duster Oroch Outsider Plus? Según la publicación, se encuentra disponible por 4.970.000 pesos. A continuación, mirá las imágenes.

