El usado del día: Nissan Versa Sense AT 2019 en promoción

En nuestra conocida sección del “usado del día” de hoy, te traemos un impecable Nissan Versa de 2019 que se encuentra en promoción. Esta unidad está en óptimas condiciones y a la venta con un precio rebajado.

Con una buena combinación costo - producto, el sedán posee un motor 1.6 naftero de cuatro cilindros y 16 válvulas de 107 CV, asociado a una transmisión automática de cuatro velocidades y tracción delantera.

Entre los detalles de equipamiento, cuenta con frenos ABS con distribución electrónica del frenado (discos delanteros, tambores traseros), doble airbag frontal, cinturones delanteros y traseros tres puntos (central de dos), cierre automático de puertas, ganchos ISOFIX, alarma e inmovilizador electrónico, desempañador trasero con temporizador, espejos exteriores eléctricos, aire acondicionado manual, aviso de olvido de llave, luces encendidas y de nivel bajo de combustible, Bluetooth, botón de arranque, computadora de a bordo, control de velocidad crucero, levantavidrios eléctricos en las cuatro puertas, cuatro parlantes, central multimedia de siete pulgadas con múltiples conexiones (GPS, USB, Android, etc), dirección asistida electrónica, llantas de acero de 15 pulgadas con tazas, volante multifunción con regulación en altura, entre otras.

En dimensiones, posee 4.492 mm de largo, 1.695 mm de ancho, 1.509 mm de alto, y una distancia entre ejes de 2.600 mm. El peso total del vehículo es de 1.472 kilos, mientras que en relación a las capacidades tiene 460 litros de espacio de baúl y 41 litros de almacenamiento máximo de combustible. Los neumáticos son 185/65 R15, mientras que el auxilio tiene llanta de acero con 15 pulgadas.

Si tenemos en cuenta los consumos, el promedio en ciudad es de 11 kilómetros por litro, 18,4 km/l en ruta, y 14,8 km/l mixto (ciudad y ruta).

¿Cuánto sale este Nissan Versa Sense Automático? Esta versión se encuentra por encima de la variante de entrada de gama. Correspondiente al año 2019 y con 41.501 kilómetros, según la publicación está disponible a un valor de 3.880.000 pesos, ya que por el momento se encuentra en promoción. El “verdadero” valor es de 4.210.000 pesos.

AVISO LEGAL



La publicación de un automotor como “Usado del día” no puede ser interpretada como sugerencia o recomendación de adquisición o transacción por parte de MDZ Online.



MDZ Online no es el propietario del automotor calificado como “Usado del día", no tiene posesión de él, ni lo ofrece en venta; no interviene en el perfeccionamiento de las operaciones realizadas entre los usuarios de cualquier web de clasificados, tampoco en las condiciones por ellos estipuladas para las mismas. Tampoco ha recibido contraprestación alguna para la publicación de un automotor como “Usado del día”.

La publicación de un automotor como “Usado del día” no garantiza su existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad o la exactitud sobre las condiciones de la oferta, ni importa declaración alguna en ese sentido. Atento a esto, MDZ Online no es responsable respecto de la existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad del “Usado del día”, ni de la exactitud de las condiciones de la oferta.