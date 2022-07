El usado del día: perfecta Fiat Toro Volcano 4x4 automática

Para cerrar este fin de semana, el elegido para esta sección conocida como “el usado del día” es una Fiat Toro Volcano 4x4 automática. Durante los últimos años, la pick-up compacta se ganó rápidamente la confianza de muchos usuarios debido a su diseño atractivo y su silueta disruptiva. Presentada en Argentina en 2016, instauró un segmento (pick-ups compactas) junto a la Renault Duster Oroch y atrajo muchos clientes en poco tiempo. La idea de la marca fue lanzar un vehículo que tuviera ciertas comodidades ofrecidas en un sport utility, con las virtudes que ofrece una caja en el sector trasero.

En el caso del modelo que te mostramos hoy, corresponde a la versión Volcano automática secuencial de nueve velocidades (tope de gama) y pertenece al año 2017. De color negro, posee 63.000 kilómetros.

Desde el punto de vista mecánico, tiene el conocido propulsor 2.0 Multijet de 170 CV y 35,7 kgm de torque. A su vez, esta versión cuenta con tracción 4x4 alta y baja, que se activa desde una perilla ubicada en el interior del vehículo.

Entre los componentes más destacados en seguridad, confort, tecnología y equipamiento general, cuenta con control de velocidad crucero, barras en el techo, faros rompeniebla delanteros, lona cubrecarga, , llantas de aleación de 17 pulgadas, ópticas LED, airbags, cámara de marcha atrás, control de estabilidad, control de tracción, control de descenso, protector de cárter, protector de zona de carga, sensores de estacionamiento traseros, sistema de arranque en pendientes, asistencia de frenadas de emergencia, monitoreo de presión de neumáticos, asiento de conductor con regulación en diversas posiciones, climatizador automático bi-zona, dirección con asistencia eléctrica, espejo electrocrómico, encendido sin llave, volante regulable en altura y profundidad, seis parlantes, display multifunción de siete pulgadas, pantalla multimedia de cinco pulgadas con navegador GPS, sensor de lluvia, volante multifución, rompeniebla trasero, faros con regulación automática, desempañador trasero, entre otros.

En dimensiones, tiene 4.915 mm de largo, 1.844 mm de ancho, 1.746 mm de alto y una distancia entre ejes de 2.990 mm. El peso total es de 1.876 kilos, mientras que la capacidad de carga es de 1.000 kilos y la carga máxima remolcable de 400 kg. Su tanque de combustible puede almacenar hasta 60 litros, mientras que el volumen de carga de la caja es de 820 litros.

¿Cuánto sale esta Fiat Toro Volcano Automática? Según la publicación, el valor asciende a 5.389.900 pesos. Se ofrece con diferentes condiciones de pago, ya que se puede abonar al contado, dejar un auto como parte de pago, o también es posible financiar.

AVISO LEGAL



La publicación de un automotor como “Usado del día” no puede ser interpretada como sugerencia o recomendación de adquisición o transacción por parte de MDZ Online.



MDZ Online no es el propietario del automotor calificado como “Usado del día", no tiene posesión de él, ni lo ofrece en venta; no interviene en el perfeccionamiento de las operaciones realizadas entre los usuarios de cualquier web de clasificados, tampoco en las condiciones por ellos estipuladas para las mismas. Tampoco ha recibido contraprestación alguna para la publicación de un automotor como “Usado del día”.

La publicación de un automotor como “Usado del día” no garantiza su existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad o la exactitud sobre las condiciones de la oferta, ni importa declaración alguna en ese sentido. Atento a esto, MDZ Online no es responsable respecto de la existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad del “Usado del día”, ni de la exactitud de las condiciones de la oferta.