El usado del día: espectacular Toyota SW4 modelo 2008 súper preparada

Para este sábado vamos a destacar, entre los más llamativos, interesantes y convenientes vehículos usados publicados para la venta en Argentina, un SUV mediano nacional muy buscado para el off road ya que deriva de una pick up mediana.

Estamos hablando de una Toyota SW4 modelo 2008, con numerosos accesorios que la hacen una vehículo ideal para la aventura fuera del camino. Es versión SRV con asientos de cuero. La descripción del aviso indica: “Camioneta equipada para off road. Cubiertas BF Goodrich, amortiguadores con regulación de altura Baratec, Bumper y Rock Slider FC, Malacate WARN 8000 lbs (se vende aparte U$S 1.000), snorkel airflow, protector de diferencial, medidor de presión de neumáticos Vitram, stereo con pantalla Pionner, cámara de retroceso, ganchera extra pesada Steeltiger, chip de potencia llevada a 200 HP, services completos cada 10.000 kms. Es la camioneta ideal para off road y travesías. RTO realizada en enero del 2022. Tengo todo lo original para entregar (paragolpe, estribos, barreros y stereo). Permuto por Hilux SRX 2015 o 2016. Diferencia efectivo o a convenir. Particular”.

El precio de la Toyota SW4 es de 25.000 dólares. En este link se puede visitar el aviso original (sólo válido para Argentina) donde hay más detalles, fotos y el contacto del propietario.

