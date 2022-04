Probamos el Ford Bronco Sport, líder y referente indiscutido

¿Contra qué vehículo compite el Ford Bronco Sport en nuestro mercado? ¿Tiene competidor? Estas preguntas nos nos hacíamos mientras encarábamos un test que nos debíamos, sabiendo que estábamos tras el volando de un vehículo muy por sobre sus competidores, con un planteo novedoso, muy tecnológico, de excelente factura y con aptitudes off road sobresalientes.

Pero empecemos por el principio. No confundir el Ford Bronso Sport con el Ford Bronco a secas, ese 4x4 extremo que no se vende en nuestro mercado pero que compite en Estados Unidos mano a mano con el legendario, icónico y referente Jeep Wrangler.

En el caso del Ford Bronco Sport (SUV del segmento C, compacto), está a la venta en Argentina desde hace un año, viene desde México y se ofrece en dos versiones: el Bronco Sport Big Bend tiene un motor de tres cilindros 1.5 litros turbonaftero de 175 cv de potencia y 258 nm de torque, mientras que el Bronco Sport Wildtrak ofrece un motor cuatro cilindros 2.0 litros turbonaftero de 240 cv de potencia y 373 nm de torque.

En ambos casos, los motores se combinan con caja automática de ocho velocidades con convertidor de par (levas en el volante para la Wildtrak) y tracción integral desconectable con bloqueo de 4×4 (con bloqueo de diferencial trasero para la Wildtrak).

Ambas versiones vienen de serie con el sistema de gestión de terrenos G.O.A.T. (Goes Over Any Terrain, por sus siglas en inglés, o “cabra” si traducimos “goat”), que incluye hasta cinco modos de manejo para la versión Bid Bend (Normal, Eco, Deportivo, Lodo y Resbaladizo) y agrega dos más para la Wildtrak (Arena y Rocas).

Cuando se lanzó a la venta, quedó claro algo: por equipamiento (única en su segmento con nueve airbags y muchas asistencias a la conducción, ADAS) y capacidad off-road, es el mejor SUV del segmento C del mercado argentino.

En los papeles, su competidor directo es el Jeep Compass, de reciente renovación, aunque queda un escalón por debajo en varios ítems frente al Bronco Sport.

Comportamiento

El Bronso Sport es un gran vehículo. De esos nos damos cuenta apenas nos acomodamos tras el volante. Por calidad percibida, materiales en general, disposición de comandos y ese capot musculoso que es imposible no ver tras el parabrisas, el Bronso Sport impresiona.

Goldstein, concesionario oficial Ford en Mendoza, nos prestó una unidad Wildtrak, es decir la más equipada y con el motor más potente de la gama. Minutos tardamos en darnos cuenta que debajo del capot había un monstruo deseoso de estirar las piernas. El desempeño en ruta del Bronco Sport Wildtrak es, simplemente, excepcional. Siempre hay potencia, siempre hay resto, la potencia disponible parece infinita, realmente este motor (viejo conocido, equipa al Mondeo), le da al Bronco bríos de deportivo, y no exageramos.

A la hora de salir del asfalto, sus aptitudes off road son insuperables en el segmento. Por tecnología pero además por robustez general, esquemas de suspensiones, potencia (otra vez) y calidad de construcción, es muy divertido transitar por terrenos que otros vehículos llorarían de sólo imaginar.

El conjunto suma además todos los detalles posibles para que una travesía sea lo más cómoda posible. Porta objetos por todos lados, pisos engomados, superficies preparadas para el maltrato, mesa de trabajo en el baúl, luces en el portón para poder trabajar en ese sector, auxilio igual a las ruedas titulares, todo impecablemente presentado y pensado para que el Bronso Sport sea la combinación perfecta entre vehículo cotidiano y juguete para la aventura.

En conclusión, el modelo está al tope, por mucho, de su segmento. Enamora su diseño, pero mucho más seduce su interior, prestaciones y calidad general. Gran trabajo de Ford con esta denominación que connota aventura y travesías muy lejos del asfalto.

Ficha técnica: Ford Bronco Sport Wildtrak

Motor: turbo naftero

Cilindrada: 2.0 litros

Potencia: 240 cv

Torque: 373 nm

Consumo mixto: 13,4 litros/100 Km

Precio oficial: $ 8.341.000

Dónde encontrarlo: Ford Goldstein