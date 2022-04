¡Feliz cumple, Ford Mustang!

El Ford Mustang cumple 58 años de vida y lo celebra con un nuevo título: por séptimo año consecutivo es el vehículo deportivo más vendido del mundo.

En el 2021, el pony car de Ford retuvo un nuevo año su corona de líder mundial en ventas, con versiones como el Mach 1 y el rugir único de su potente V8 5.0 litros; y el Mustang Shelby GT500, el deportivo más poderoso en la historia del Óvalo y el Mustang más avanzado para uso urbano y en pista.

“Cuando los entusiastas de todo el mundo se suben a un Mustang, desbloquean la sensación de libertad y experimentan verdaderamente el camino”, dijo Kumar Galhotra, presidente de Ford Blue.

Y agregó: “Ese sentimiento, acompañado por su diseño icónico, sus asombrosos sistemas de propulsión y una comunidad global de apasionados que trasciende fronteras, contribuyen a convertir al Mustang en líder en ventas por siete años de manera ininterrumpida”.

De acuerdo con las estadísticas de Ford, Estados Unidos sigue siendo el hogar de la mayor demanda de Mustang, representando el 76% de las ventas mundiales. Otros mercados que experimentaron un crecimiento en ventas durante el 2021 fueron Nueva Zelanda, con un aumento del 54,3%; Brasil, con un aumento del 37,3% y Corea del Sur, con un aumento del 16,6%.

De esta manera, en el 2021 las solicitudes de Mustang en todo el mundo se duplicaron en comparación con el año anterior. Y Ford busca continuar este impulso con cinco nuevas ediciones especiales en su line-up, que incluyen el Mustang Ice White (también disponible en Mustang Mach-E); Shelby GT500 Heritage Edition; GT California Special; Coastal Limited y Stealth.

Así, desde el Mustang EcoBoost hasta el Shelby GT500, los clientes del muscle car de Ford en el mundo podrán tener una edición especial para cada versión del pony.

Por su lado, el Mustang Mach-E 100% eléctrico, el miembro más nuevo de la familia Mustang, también tuvo un exitoso 2021 como uno los productos más populares de Ford. Además de un sólido primer año en ventas, la prensa especializada en la industria automotriz ha galardonado al Mustang Mach-E con múltiples títulos, incluido el codiciado premio al “Vehículo Utilitario del Año de América del Norte; el “Vehículo Eléctrico del Año 2021” otorgado por Car and Driver; el “Wards 10 Best 2021”, y el premio “Best Buy 2022” de Kelley Blue Book. Asimismo, recientemente fue nombrado finalista del “World Car of the Year 2022”.