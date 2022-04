Todos los precios: así es la gama de la nueva Nissan Frontier

El lanzamiento de la nueva Nissan Frontier producida en Argentina incluyó la ampliación de su gama, ya que ahora estará disponible en diez versiones, entre ellas las nuevas Platinum (reemplaza a la LE) y Pro4X, la propuesta con estilo deportivo.

En esta nota repasamos todos los detalles del lanzamiento, luego analizamos en 5 claves el presente de un producto muy exitoso y por último reflejamos cómo Nissan apuesta su pick up mediana sumando un nuevo turno de producción y nada menos que 550 nuevos puestos de trabajo en Santa Isabel, planta en la que se produce.

Pero veamos las versiones. La oferta arranca con la versión S, con motor de 160 o 190 CV de potencia, caja manual o automática y tracción 4×2 o 4×4 con reductora. Está equipada con aire acondicionado, control de velocidad crucero, cuatro discos de frenos, espejos y levantavidrios (4) eléctricos, tablero con pantalla con colores de 7”, cierre centralizado de puertas a distancia, salidas de aire traseras y radio con Bluetooth y entrada auxiliar.

También evolucionó la seguridad del modelo, ya que ahora incluye seis airbags (frontales, laterales y de cortina), controles de estabilidad, de tracción y de estabilidad de tráiler, asistente de ascenso en pendientes, Isofix, diferencial de deslizamiento limitado y control de descenso en pendientes (con tracción 4×4).

La gama continúa con la X-Gear (motor de 190 CV de potencia, caja automática y tracción 4×4), que suma pantalla táctil de 8” con Android Auto y Apple CarPlay, cámara trasera, barra de caja deportiva, pack Diseño X-Gear y espejos, parrilla, manijas de puertas, estribos laterales, barras de techo y llantas de aluminio de 17” de color negro.

Por su parte, la versión XE (con motor 160 o 190 CV de potencia, caja MT o AT y tracción 4×2 o 4×4) agrega climatizador automático de dos zonas, sensor de estacionamiento trasero, llave inteligente, botón de encendido, volante multifunción con cuero, espejos con luces y plegado automático, luces LED (principales, diurnas y antiniebla), luces automáticas, parrilla delantera y manijas cromadas, estribos laterales y llantas de aluminio de 18”.

Asimismo, las nuevas Frontier Platinum (con motor 190 CV, AT y 4×2 o 4×4) y Pro4X (190 CV, AT y 4×4) adicionan tapizado de cuero, asientos delanteros calefaccionados (excepto en la 4×2) y asiento del conductor y techo solar eléctricos. La Pro4X además incorpora tapizado de cuero específico, barra de caja exclusiva y bloqueo mecánico del diferencial trasero.

Las dos versiones más caras se destacan por el equipamiento de seguridad, que suma monitoreo de presión de neumáticos, visión periférica con detección de objetos en movimiento y asistencias a la conducción: alerta de colisión frontal, frenado inteligente de emergencia, alerta de abandono de carril, asistencia de cambio de carril, alerta y asistencia de punto ciego, cambio de intensidad de luz, monitoreo de alerta del conductor y alerta de tránsito cruzado trasero.

La nueva Nissan Frontier ofrece una garantía de 5 años o 150.000 kilómetros.

Aquí, todos los precio anunciador por Nissan para la nueva Frontier:

S 4×2 MT: $ 5.300.000

S 4×2 AT: $ 5.700.000

S 4×4 MT: $ 5.800.000

XE 4×2 MT: $ 7.100.000

XE 4×2 AT: $ 7.600.000

X-Gear 4×4 AT: $ 7.600.000

XE 4×4 MT: $ 7.900.000

Platinum 4×2 AT: $ 8.600.000

Platinum 4×4 AT: $ 9.500.000

Pro4X 4×4 AT: $ 9.700.000