Chevrolet lanza en abril una S10 versión Z71: todos los detalles

Chevrolet anunció oficialmente que a partir de abril la incorporará la icónica versión Z71 dentro de las opciones de la camioneta S10. En un extenso comunicado de prensa, que reproducimos, se dieron todos los detalles, menos el precio, que se conocerá al momento del lanzamiento comercial.

La Z71 es la versión más venerada por los fanáticos de las pick ups Chevrolet de estilo aventurero. Esta versión llega con un paquete de ítems exclusivos y funcionales para el uso ”outdoor”. Se desarrolló sobre la robusta matriz de serie que ofrece esta pick up en el mercado argentino: un conjunto mecánico de potente motor con caja de cambios AT de seis marchas con funciones específicas para el off-road, un chasis reforzado con su sistema de suspensión resistente, tracción 4x4, y gran equipamiento de confort y seguridad para el emocionante disfrute de sus ocupantes.

La Z71 llega para ampliar aún más la oferta de configuraciones de la pick up S10 en el mercado local. Su objetivo es aportar una versión dirigida a un perfil de consumidor orientado a quien disfruta de la aventura y que sienta que la pick-up forma parte de su estilo de vida.

“Este es exactamente el espíritu de la versión Z71, que fue creada por Chevrolet en Estados Unidos y venerada por el mundo desde hace más de cuatro décadas. Para recibir el sello Z71, la pick-up necesita, además del más alto nivel de robustez, un paquete de ítems de diseño exclusivos y funcionales para su identificación como aventurera y el disfrute en la increíbles y diversas geografías de nuestra región”, explicó Rodrigo Fioco, director de Marketing de Producto GM Sudamérica.

Motorización, tracción y caja de cambios

La pick up S10 hoy dispone para todas las versiones el motor turbodiésel 2.8 litros de 200 CV a 3.600 rpm con 500 Nm de torque en las versiones automáticas y par máximo a 2.000 rpm. Particularmente la versión Z71 ofrecerá exclusivamente la transmisión automática de 6 velocidades. La S10 Z71 está equipada con selector electrónico para activar la tracción reducida y el 4x4, además del control de velocidad para descensos empinados. El sistema, accionado por un botón en el tablero, es útil para reducir derrapes en superficies de baja adherencia. Esta plataforma motriz entrega en definitiva una excelente eficiencia energética. La programación electrónica es la misma que en la versión High Country, por lo que el 0 a 100 km/h es igualmente cercano a los 10 segundos

Equipamiento de seguridad

Bajo el lema de Seguridad 360°, esta pickup S10 de Chevrolet fue galardonada el año pasado nada menos como la pickup más segura del año por el CESVI en Argentina. Los avances tecnológicos y herramientas desarrolladas para la nueva S10 hicieron que se considere a este vehículo como un producto con un gran equilibrio entre robustez, conducción y confort, tanto en asfalto como en los caminos off-road. De serie dispone de refuerzos estructurales en la carrocería, ofreciendo una mayor protección a los ocupantes. La S10 está equipada de serie con 6 airbags en todas las configuraciones (incluyendo las versiones de cabina simple), 5 apoyacabezas para todos los ocupantes, control de tracción y estabilidad, control de descenso, asistente de partida en pendiente, control de balanceo de remolque y sistema Isofix y Toptether para la fijación de la silla infantil en todas las versiones de doble cabina. Además, dispone de frenos ABS con sistema de distribución de frenado y control electrónico de estabilidad (EBD).

El nivel de equipamiento de confort de la versión S10 Z71 ofrece una configuración única y completa. Entre varios de los ítems para el disfrute de esta versión, se destacan la conectividad del sistema MyLink con Android Auto y Apple Car Play con pantalla táctil de 7”, cámara de visión trasera digital HD con líneas de remolque, volante multifunción, control de velocidad crucero, tomas de 12 volts en cabina, asiento trasero abatible con portaobjetos, y computadora de a bordo con la función “ECO”, que ayuda al conductor a conducir el vehículo de una forma que favorece un menor consumo de combustible.

Ya entrando en los detalles específicos de la S10 Z71, la misma cuenta con más de 20 ítems de personalización, que dan al vehículo un aspecto realmente customizado.

La S10 Z71 es aventura de serie. La versión Z71 proyecta aventura y cuenta con el equipamiento y ofrece un nivel de rendimiento óptimo para el uso on-road/off-road. Al igual que las otras configuraciones de la S10, la Z71 está equipada con chasis, suspensión y mecánica reforzadas. Esto significa que varios componentes fueron diseñados con materiales para soportar el uso severo que el consumidor suele enfrentar aquí en el largo trayecto de geografías y terrenos que nuestro país demanda.

“Los montantes de la cabina, por ejemplo, fueron diseñados con rigidez y un ángulo de fijación que proporciona mayor confort a los ocupantes, tanto desde el punto de vista dinámico como acústico. La suspensión de la S10 fue especialmente desarrollada y validada para las condiciones geográficas de nuestra región que tan bien conocemos. Nuestro cliente valora mucho una pick-up multifuncional que sirve tanto para el trabajo como para la diversión”, explica Ricardo Fanucchi, director general de Ingeniería de Producto GM Sudamérica.

ADN Z71 por fuera

Se destacan en su exterior las exclusivas barras de San Antonio y los estribos en formato tubular. Estos elementos de alto impacto visual ayudan a reforzar la identidad única de la S10 Z71. Ambos elementos son muy comunes en los vehículos de rally u orientados a los deportes de aventura. Los estribos, además de servir como un escalón para facilitar el ingreso a la cabina, ayudan a proteger la parte inferior contra el impacto de ciertos objetos durante un uso extremo. Por su parte, la barra antivuelco es circundante lo que permite un mayor número de puntos de enganche para diferentes tipos de carga, desde vehículos de micro movilidad deportivos como bicicletas del estilo “Mountain Bike” o bien equipamiento para hacer camping.

La parte delantera de la S10 Z71 se diferencia por el conjunto óptico enmarcado con luminaria LED de posición y máscara negra, que resalta la deportividad al mismo tiempo que dan al vehículo un aspecto más tecnológico. La parrilla totalmente oscura con el nombre “Chevrolet” y el emblema Z71 en la misma destaca la fuerza del conjunto en la misma. El color negro también aparece en el aplique central del paragolpes, en la cubierta de los retrovisores externos, en las ruedas y también en los acabados en la parte trasera, incluidas las inscripciones que identifican la configuración del vehículo. Todo ello crea un interesante contraste con la pintura de la carrocería.

En el lateral de la pick-up, otro diferencial son las molduras “flotantes” en los guardabarros, que parecen ensanchar y elevar el vehículo respecto del suelo. La pieza fue diseñada originalmente para proteger la carrocería principalmente en senderos con pasturas muy densas.

Para resaltar, las ruedas están compuestas por llantas de aluminio de 18” que portan neumáticos de uso mixto “All Terrain” exclusivas de la S10 Z71.

Los adhesivos alrededor de la base de las puertas le dan un toque particular, mientras que el nombre de la versión también aparece en los extremos laterales de la caja, aquí junto con la información del tipo de tracción: “4x4”. Las luces oscurecidas fueron especialmente desarrolladas para la S10 Z71, que también cuenta con el corbatín negro, típico de las versiones especiales de Chevrolet.

ADN Z71 por dentro

Esta customización se encuentra también presente en el interior de la cabina. Los detalles centrales del tablero, los revestimientos de las puertas y de la consola son todos en negro para contrastar con los detalles en gris satinado que están presentes en el habitáculo. El volante con comandos multifunción tiene un revestimiento premium, al igual que los asientos. La elección de los materiales y el diseño de su superficie fueron pensados para facilitar la limpieza después de la aventura. Para darle un encanto extra a los asientos, se utilizó una técnica de costura inglesa que hace que las puntadas sean visibles, con líneas bicolores.

S10 Z71 con “Señales de Aventura”

Muchos compartimos esta sensación, Cuando hacemos una escapada o nos vamos de vacaciones, no nos conformamos solamente con estar en un paisaje hermoso. No nos alcanza con sacar fotos. No queremos sumar lugares a una lista, queremos comenzar nuevas aventuras. Sin embargo, no siempre sabemos las alternativas que tenemos, a veces, justo a la vuelta de la esquina. Es por esto, que la nueva Chevrolet S10 Z71 va a ayudarnos a encontrar estas Señales de Aventura, para que, a partir de ahora, no haya excusas para sacar a nuestro aventurero interior.

No hace falta ser un experto en un deporte o en una disciplina para sentirse y ser un aventurero: basta con con experimentar esos pequeños momentos de adrenalina que nos hacen sentir vivos; y esos momentos pueden ser muy diferentes de una a otra persona. ¿Y qué mejor lugar que la Argentina para darnos todas esas sensaciones en la naturaleza? Un país que tiene eternos, incontables y extraordinarios paisajes, llenos de actividades de distinto tipo. Por eso la nueva S10 Z71 va a ayudarnos a encontrar las Señales de Aventura.

La S10 Z71 es la encargada de acercarnos y conducirnos a esas “Señales de Aventuras”, una compañera clave, que marcará el camino y nos trasladará a experiencias que viviremos solos, en familia o con amigos, pero que jamás olvidaremos.