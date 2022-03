Volkswagen va develando cómo será la nueva Amarok

En los últimos días, Volkswagen difundió imágenes en formato boceto de cómo sería la nueva generación de Amarok, su pick up mediana, y al poco tiempo salió una proyección sobre cómo sería el diseño final.

La camioneta será fabricada en Sudáfrica y será la prima hermana de la nueva generación de la Ford Ranger, modelo ya presentado, incluso estará montada sobre la misma plataforma.

Ahora, se comenzó a ver a la nueva Amarok bajo fuerte camuflaje, lo que indica que el desarrollo continúa a buen ritmo.

Debajo del capó, todo indica que tendrá las mismas motorizaciones que la camioneta del Óvalo, mientras que se espera que tenga una variante similar a la Ranger Raptor, que se denominaría R.

¿Se fabricará en Argentina? Volkswagen y Ford no han llegado a un acuerdo sobre qué harán en nuestro país, donde ambos fabricantes producen sus camionetas. Si avanza la sinergia, está claro que VW no seguirá produciendo Amarok en Pacheco, y quizás sea el turno de Tarok, la pick up compacta al estilo Fiat Todo y Ford Maverick que desarrolla el grupo alemán.