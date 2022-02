Video: así es la nueva Ford Ranger Raptor 2022

Ford Motor Company presentó mundialmente ayer martes la nueva y segunda generación de la Ranger Raptor, la versión más extrema de su pick up mediana global desarrollada por Ford Performance para el off road tanto táctico como de alta velocidad.

La nueva camioneta se producirá en Tailandia o Sudáfrica para abastecer a todo el mundo, y llegará a Argentina. Este dato es especialmente relevante para nuestro país, ya que este producto no se producirá en Pacheco, donde Ford sí fabricará la nueva Ranger.

La Ranger Raptor es la camioneta mediana más potente del mundo producida en serie. "Es la Ranger más avanzada y resistente que hayamos realizado", dijo Dave Burn, director de desarrollo de la Raptor durante la presentación.

Si bien se seguirá ofreciendo en algunos mercados el actual y conocido 2.0 bi-turbodiesel de 213 cv y 500 nm, la gran novedad mecánica es el V6 bi-turbonaftero EcoBoost de 3.0 litros con 288 cv y 491 nm de torque.

Se trata del mismo propulsor que acaba de estrenar la nueva Bronco Raptor aunque con menos potencia. Ford indicó que el mismo motor ofrecerá 392 cv y 583 nm en otros mercados y que la limitación se debe a las estrictas normas anticontaminación que rigen en Europa.

La transmisión de la nueva Ranger Raptor será la conocida caja automática de 10 velocidades con reductora. El reparto de fuerza es inteligente con bloqueo de los diferenciales trasero y delantero para mayor motricidad a bajas velocidades.

Además, hay siete modos de comportamiento y reacción, tres de calle: Normal, Sport y Slippery (resbaloso) y cuatro off-road: Rock Crawl, Snad, Mud/Ruts y Baja para ir a toda velocidad. La nueva Ranger Raptor incluye el sistema denominado Trail Control (una suerte de Velocidad Crucero off road que trabaja hasta 32 km/h).

Respecto a su aspecto, se destaca por los elementos off road más deportivos como los guardabarros ensanchados y la leyenda “Ford” muy grande cruzando la parrilla. Los faros son por matriz de LED, misma tecnología utilizada en las DLR en forma de C y la iluminación posterior. Los estribos de aluminio fundido y el paragolpes trasero de hierro en color gris con pisadera y gancho de remolque fueron colocados en altura para no comprometer el ángulo de salida.

En el interior se ofrecen nuevos asientos deportivos decorados en naranja al igual que el tablero, iluminación ambiental, volante deportivo calefaccionado y levas en magnesio. El cuadro de instrumentos se visualiza en la pantalla de 12,4 pulgadas y la central de infoentretenimiento es de 12 pulgadas con sistema SYNC 4A. El sistema de audio, con diez parlantes, está firmado por B&O.

Ford aclaró además que las suspensiones delanteras son específicas con brazos de aleación. Del eje posterior solo se dijo que tiene sistema Watt por lo que debería ser similar al de la actual Raptor con eje rígido, múltiples brazos y resortes en lugar de elásticos longitudinales.

Por el lado de los amortiguadores, son FOX de 2.5 pulgadas con tecnología Live Valve con dureza variable según la intensidad. Las llantas de 17 pulgadas van calzadas con neumáticos All Terrain aunque la marca no especificó las medidas.

También es de destacar que toda la estructura recibió refuerzos en sectores cruciales como el pilar C, el soporte del auxilio y los soportes de las suspensiones. Otros fueron pensados para proteger la mecánica como los protectores inferiores metálicos. Se destaca la placa frontal en acero de alta resistencia de 2,3 mm de espesor que protege dirección, radiador, cárter y diferencial. Rematan ganchos dobles, delanteros y traseros.

La actual Ranger Raptor se presentó en Argentina en febrero de 2020, importada de Tailandia, y fue sin dudas exitosa. De ahí que Ford haya decidido volver a ofrecer el modelo, seguramente desde el año que viene.