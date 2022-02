Como la F-100 argentina en 1974, la nueva Ranger Raptor cayó del cielo

La presentación de la nieva pick up mediana extrema Ford Ranger Raptor incluyó un aviso publicitario que a los argentinos nos resultó muy familiar: la camioneta “cayó” desde un avión ruso Antonov, al estilo F-100 en 1974 cuando la chata de producción nacional era “lanzada” de un Hércules de la Fuerza Aérea Argentina. En este caso, no hubo efectos especiales, realmente la proeza de hizo con la leyenda “Ford F-100, la pick up más fuerte de la Argentina”.

En el caso actual, la historia tiene que ver con unos pilotos rusos y el “escape” de la Ranger Raptor. También es evidente el uso de efectos especiales, ausentes en el original argentino, que tuvo además una actualización extrema en 1999, a los 25 años de aquella pieza publicitaria.

