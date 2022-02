Video: una camioneta Ford F-250 estuvo 42 años guardada

Una verdadera joya de la industria automotriz fue descubierta en un garaje de Estados Unidos tras estar guardada 42 años. Se trata de una pick up Ford F-250 Lariat, modelo 1978, que permaneció guardada durante 42 años, y está verdaderamente intacta como si el tiempo no hubiera transcurrido. Esta pick up Ford solo había recorrido 224 kilómetros y continúa en poder de su primer propietario.

El vehículo fue descubierto por AMMO NYC, un canal de detailing en Youtube, y se trata de una pieza de colección ya que de esta F-250 solo se fabricaron 11 unidades con esta combinación de colores (crema y marrón oscuro) con el equipamiento interior denominado Lariat.

El dueño de la Ford, ya cansado de tener su Ford F-250 Lariat sin uso y retirado del manejo de vehículos, decidió venderlo. Y el primer impulso fue comunicarse con la gente de AMMO NYC para realizarle una limpieza a fondo a la camioneta, pulir todos los detalles y dejarla en condiciones como un cero kilómetro para una venta segura.

Una pick up en extinción

La Ford F-250 fue adquirida en marzo de 1978 en Charlotte, Carolina del Norte, por 8.240 dólares. Debajo del capot se puede encontrar un motor naftero V8 y una caja automática de tres velocidades, con tracción en las cuatro ruedas.

En aquellos años, generalmente las personas que compraban una pick up de este tipo solo la utilizaban para trabajos rurales o de fuerza. Pero este modelo sorprendía con elementos de confort sobresalientes, como el aire acondicionado o el control de velocidad crucero, algo novedoso para ese modelo, que hacían mucho más agradables las tareas diarias.

Los especialistas de AMMO sacaron a la F-250 del viejo granero y la trasladaron en un trailer hasta el estudio que tienen en Connecticut, en un viaje que demoró unas 11 horas. En ese lugar, el equipo de profesionales que allí restauran distinto tipo de vehículos se quedó sorprendido al ver el estado de conservación de la Ranger.

El primer trabajo consistió en un lavado a presión, el único en 42 años que tiene esta camioneta, porque el principal desafío era remover el polvo y la grasa pegados en algunos sectores de la unidad.

Apareció solo un único deterioro en las zonas con inserciones cromadas como parrillas, paragolpes y estribos, donde la invasión del óxido se notaba a simple vista.

En el video aparecen durante una rápida recorrida varias señales de que la pick up se encuentra realmente en estado virgen. Como ejemplo se puede ver que en el parabrisas continúa pegado el calco de la inspección vehicular que le realizaron a la F-250 en 1978, las llantas no tienen roces y los neumáticos están tan bien conservados que denotan el poco uso.

También se pudo observar una caja de herramientas que se mantuvo intacta, a pesar de permanecer más de cuatro décadas olvidada en un garaje, y se puede leer a la perfección el número de serie grabado sobre el silenciador.

Los especialistas de la restauración de la F-250 Ranger se encargaron de “rejuvenecerla y mantenerla lo más original posible. La idea es que la pintura parezca nueva con el proceso menos invasivo”, dijeron.

Después del lavado profundo, continuaron con la "puesta en valor" del vehículo con productos abrasivos, puliendo además toda la superficie con extremo cuidado, teniendo en cuenta que la pintura original no está preparada para ser sometida a productos de última generación.

El resultado de la restauración de la camioneta fue sorprendente. Y, aunque no se informó su precio de venta, podría estimarse en unos 75.000 dólares.