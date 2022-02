Cómo pasar un lomo de burro sin dañar el vehículo

No todos los conductores encaran de la misma manera los lomos de burros o reductores de velocidad en forma de, justamente, lomo. En este caso es similar lo que debemos hacer si hablamos de badenes o las tan molestas tachas.

El sitio especializado Parabrisas elaboró una guía con algunas cuestiones a tener en cuenta a la hora de pasar los reductores de velocidad. A saber.

Anticipación: es importante anticiparse al obstáculo, más allá de que algunas veces no están ni siquiera señalizados. Lo ideal es ir frenando suavemente previo a atravesarlo. Si se pisa el freno muy justo, pueden suceder diferentes situaciones: desgastar las pastillas y los discos, gasta líquido de frenos, sumado a que probablemente termine rozando parte de la zona inferior del auto. Además, si viene alguien muy pegado a nosotros podría impactar de lleno contra la parte trasera del vehículo.

No pisar el embrague: Al presionar el embrague o realizar un cambio sobre el lomo podemos desgastar el sistema, ya que funciona por fricción.

No frenar sobre el lomo: también hay que tener la precausión de no pisar el freno mientras pasamos por el reductor de velocidad porque podemos dañar los amortiguadores. Al frenar, la carga del vehículo se traslada a la zona delantera y si a eso le sumamos el traspaso del lomo de burro, podría dañar el sistema de suspensión.

No al punto muerto: no hay que atravesar el reductor en punto muerto, debido a que se pierde el control del vehículo y además puede recalentar los frenos a causa de la no retención del motor.

Encararlo completo: no es recomendable esquivar el lomo de burro ya que la carga en las ruedas se reparten de forma desigual, incentivando la deformación del neumático y deterioro de los muelles de la amortiguación. Es por eso que hay que pasarlo con las dos ruedas de cada ejes a la vez.

Baja velocidad: la velocidad al momento del paso debe ser baja, ya que esto ayudará a que no toquen las partes bajas y que los componentes del vehículo no sufran roturas ante un impacto.