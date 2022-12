El usado del día: Una RAM 1500 con menos de 30.000 km

En las últimas décadas, el mercado automotriz ha visto reflejado en el segmento de las pick-ups de gran porte un gran avance en ventas a nivel mundial. El caso de Dodge con su RAM es el ejemplo más claro del éxito en lo qué a camionetas de grandes dimensiones respecta, desprendiéndose RAM como marca propia en 2009.

Para este martes, te traemos una RAM 1500 Big Horn de 2020 con 28.210 km. Es propulsado por un 3.6 V6 Mild-Hybrid de 305 CV y 364 Nm de torque, acoplado a una transmisión automática de ocho velocidades y tracción 4x4.

En cuanto a confort, ofrece asientos tapizados de tela con sistema de calefacción en las butacas delanteras y traseras, display de 7 pulgadas, sistema multimedia UConnect 4 con pantalla táctil de 8.4 pulgadas compatible con Android Auto y Apple Car Play, sistema de audio con seis parlantes, volante tapizado de cuero calefaccionado, entre otros detalles.

En seguridad, incluye seis airbags, frenos ABS en las cuatro ruedas con frenos a disco, control de estabilidad electrónica, control de tracción, asistente de frenado en lluvia, asistente de arranque en pendientes, sensor de estacionamiento delantero y trasero, cámara de estacionamiento ubicada en la parte posterior del vehículo, entre otros elementos.

Las dimensiones de esta camioneta son de 5,91 metros de largo, 2,08 metros de ancho, 1,97 metros de alto y una distancia entre ejes de 3,67 metros. Además, esta versión con llantas de aleación de 20 pulgadas tiene una capacidad de carga de 762 litros.

¿Cuánto cuesta esta RAM 1500 Big Horn de 2020? Según la publicación, el valor es de 29.690.000 de pesos chilenos.

AVISO LEGAL

La publicación de un automotor como “Usado del día” no puede ser interpretada como sugerencia o recomendación de adquisición o transacción por parte de MDZ Online.

MDZ Online no es el propietario del automotor calificado como “Usado del día", no tiene posesión de él, ni lo ofrece en venta; no interviene en el perfeccionamiento de las operaciones realizadas entre los usuarios de cualquier web de clasificados, tampoco en las condiciones por ellos estipuladas para las mismas. Tampoco ha recibido contraprestación alguna para la publicación de un automotor como “Usado del día”.

La publicación de un automotor como “Usado del día” no garantiza su existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad o la exactitud sobre las condiciones de la oferta, ni importa declaración alguna en ese sentido. Atento a esto, MDZ Online no es responsable respecto de la existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad del “Usado del día”, ni de la exactitud de las condiciones de la oferta.