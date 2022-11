El usado del día: Nissan Versa

Fabricado en la planta que Nissan tiene en México, el Versa fue lanzado para ser el sucesor del Tiida. Finalmente, esto no sucedió y el sedán se colocó en nuestra región como uno de los modelos líderes del segmento.

En esta oportunidad te traemos un Nissan Versa 1.6 Sense de 2019. Es propulsado por un motor 1.6 de cuatro cilindros en línea que entrega una potencia de 118 CV y 149 Nm de torque, asociado a una transmisión CVT.

En cuanto a equipamiento encontramos asientos tapizados de tela, levantavidrios eléctrico con sistema OneTouch, aire acondicionado manual, volante con ajuste en altura y profundidad, faros con modo automático, sistema de audio Standard con cuatro parlantes y bluetooth, entre otros detalles.

En materia de seguridad ofrece airbgas frontales, laterales y tipo cortina, cinturones de seguridad delanteros y traseros retráctiles de tres puntos, sensores de retroceso, cámara trasera de estacionamiento, entre otros elementos. Cabe destacar que esta versión no cuenta con el ya conocido sistema Nissan Intelligent Mobility que incluye asistentes a la conducción como el freno inteligente de emergencia, alerta de punto ciego y alerta de colisión frontal.

¿Cuánto sale este Nissan Versa Sense AT? Según la publicación, esta unidad posee un valor de 3.250.000 pesos.

AVISO LEGAL

La publicación de un automotor como “Usado del día” no puede ser interpretada como sugerencia o recomendación de adquisición o transacción por parte de MDZ Online.

MDZ Online no es el propietario del automotor calificado como “Usado del día", no tiene posesión de él, ni lo ofrece en venta; no interviene en el perfeccionamiento de las operaciones realizadas entre los usuarios de cualquier web de clasificados, tampoco en las condiciones por ellos estipuladas para las mismas. Tampoco ha recibido contraprestación alguna para la publicación de un automotor como “Usado del día”.

La publicación de un automotor como “Usado del día” no garantiza su existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad o la exactitud sobre las condiciones de la oferta, ni importa declaración alguna en ese sentido. Atento a esto, MDZ Online no es responsable respecto de la existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad del “Usado del día”, ni de la exactitud de las condiciones de la oferta.