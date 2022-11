El usado del día: Una Ford F-150 casi como nueva con 34.000 km

La serie F de Ford se lanzó en 1980, siendo la predecesora la F-100 como una de las pick-ups mas vendidas de todos los tiempos. En la actualidad, la F-150 transita ya su séptima generación en muchos mercados del mundo.

Para esta mitad de semana, te traemos una F-150 XL cabina regular de 2019 con 34.644 km. Es propulsado por un 3.3 V6 de 290 CV y 359 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de seis velocidades.

En cuanto al confort, el habitáculo incorpora detalles como asientos tapizados de tela con ajuste manual de cuatro posiciones, piso de vinil, instrumental con pantalla LCD de 4.2 pulgadas, aire acondicionado manual, freno de mano eléctrico, volante con ajuste de altura y profundidad, luces interiores automáticas, entre otros.

En seguridad, ofrece seis airbags, cinturones de seguridad de tres puntos ajustables con pretensores y retractores, frenos ABS, control de estabilidad, bloqueo electrónico de columna de dirección, asistente de pre-colisión con freno de emergencia automático, asistente de arranque en pendientes, entre otros elementos.

La pick-up tiene una longitud de 5,31 metros de largo, 2 metros de ancho, 1,91 metros de alto y una distancia entre ejes de 3,10 metros. Además, la caja tiene una capacidad de carga de hasta 903 litros.

¿Cuál es el precio de esta Ford F-150 XL de 2019? Según la publicación, su valor es de 528.999 de pesos mexicanos.

