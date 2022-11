El usado del día: Una Chevrolet S10 con solo 2.000 km

De la familia de las pick-ups de Chevrolet, la S10 es una de las que tiene mas historia en la región. Lanzada por primera vez en Estados Unidos en 1982 y en Brasil en 1995, la línea es una de las consolidadas en el segmento de las medianas.

Este martes te traemos una S10 High Country de 2022 con 2.753 kilómetros. Como toda la gama, cuenta con un motor 2.8 turbodiésel de 200 CV y 500 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de seis velocidades y tracción 4x4.

En cuanto al confort, esta versión tope de gama ofrece asientos tapizados de cuero, sistema multimedia MyLink con pantalla táctil de 8 pulgadas compatible con Android Auto y Apple Car Play, tecnología OnStar con Wifi integrado, volante de cuero multifunción, cámara de visión trasera junto a sensores ubicados en la parte delantera y posterior del vehículo, entre otros detalles.

En materia de seguridad, incluye airbags frontales, laterales y de cortina, alerta de colisión frontal, asistente de frenado inteligente, alerta de cambio de carril involuntario, control de estabilidad y de tracción, control de descensos en pendientes, control de balanceo de tráiler, alarma antirrobo e inmovilizador de motor, entre otros elementos.

Las dimensiones de esta pick-up son de 5,35 metros de largo, 2,13 metros de ancho, 2 metros de alto y una distancia entre ejes de 3,09 metros. Además, la caja tiene una carga útil de 1.329 litros.

¿Cuánto cuesta esta Chevrolet S10 High Country de 2022? Según la publicación, esta unidad cuenta con un valor de 12.240.000 de pesos.

