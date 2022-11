El usado del día: Peugeot 2008

Peugeot fue una de las automotrices que más tardó en lanzar un SUV compacto en nuestro país, teniendo en cuenta la tendencia en alza que comenzaba a tener este segmento a principios de la década pasada.

En 2016, tres años después del comienzo de la producción en Brasil de este modelo, el 2008 arribó a Argentina. En esta oportunidad, te traemos una de las últimas unidades de la primera generación cuya versión es la Allure de 2020 con 38.867 km.

Cuenta con un motor atmosférico de 1.6 litros que entrega una potencia de 115 CV y 152 Nm de torque, asociado a una caja manual de cinco velocidades.

En el habitáculo ofrece asientos tapizados de tela con ajuste en altura para la butaca del conductor, sistema multimedia con pantalla táctil de 7 pulgadas, climatizador automático bi-zona, computadora de abordo, cámara de retroceso, kit manos libre con Bluetooth, encendido automático de luces y limpiaparabrisas, entre otros detalles.

En cuanto a la seguridad, incluye airbags para el conductor, pasajero y en los laterales, sensores de estacionamiento en las partes delanteras y posteriores del vehículo, frenos ABS, cinturones de seguridad traseros de tres puntos, alarma perimétrica, faros antiniebla delanteros y traseros, dirección asistida eléctrica, entre otros elementos.

Las dimensiones del 2008 son de 4,17 metros de largo, 1,73 metros de ancho, 1,55 metros de alto y una distancia entre ejes de 2,53 metros. Además, el baúl tiene una capacidad de 355 litros.

¿Cuánto cuesta este Peugeot 2008 Allure de 2020? Según la publicación, esta unidad cuenta con un valor de 4.510.000 pesos.

