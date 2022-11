El usado del día: Ford Mondeo (Fusion)

Sus casi 30 años de vida le dan la autoridad al Ford Mondeo de ser uno de los sedanes de lujo más elegidos en diferentes regiones del mundo.

Fabricado en México y comercializado en Estados Unidos como Fusion, la línea ya se encuentra en su quinta generación y en esta oportunidad te traemos una unidad Titanium de 2018.

Es propulsado por un motor turbonaftero 2.0 EcoBoost GTDI de cuatro cilindros en línea que entrega una potencia de 240 CV y 340 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de seis velocidades.

En cuanto al confort, esta versión tope de gama ofrece asientos tapizados de cuero calefaccionados y refrigerados, climatizador automático bi-zona con salida a las plazas traseras, sistema de audio Sony con control al volante, sistema multimedia Sync con pantalla multi-táctil de 8 pulgadas, tablero instrumental con velocímetro central y dos pantallas LCD de 4.2 pulgadas, entre otros detalles.

En materia de seguridad, viene equipado con 8 airbags, frenos ABS, control de estabilidad, alarma perimetral volumétrica, detector de fatiga, cinturones de seguridad delanteros y traseros inerciales de tres puntos, sensor de estacionamiento delantero y trasero, sistema de asistencia al arranque en pendientes, control de tracción, control de torque en curvas, entre otros elementos.

Las dimensiones del modelo con llantas de 18 pulgadas son de 4,84 metros de largo, 2,12 metros de ancho, 1,48 metros de alto y una distancia entre ejes de 2,85 metros. Además, el baúl ofrece una capacidad estimada en 514 litros.

¿Cuánto sale este Ford Mondeo de 2018 con 93.190 km? Según la publicación, esta unidad se encuentra disponible por un valor de 6.300.000 pesos.

AVISO LEGAL

La publicación de un automotor como “Usado del día” no puede ser interpretada como sugerencia o recomendación de adquisición o transacción por parte de MDZ Online.

MDZ Online no es el propietario del automotor calificado como “Usado del día", no tiene posesión de él, ni lo ofrece en venta; no interviene en el perfeccionamiento de las operaciones realizadas entre los usuarios de cualquier web de clasificados, tampoco en las condiciones por ellos estipuladas para las mismas. Tampoco ha recibido contraprestación alguna para la publicación de un automotor como “Usado del día”.

La publicación de un automotor como “Usado del día” no garantiza su existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad o la exactitud sobre las condiciones de la oferta, ni importa declaración alguna en ese sentido. Atento a esto, MDZ Online no es responsable respecto de la existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad del “Usado del día”, ni de la exactitud de las condiciones de la oferta.