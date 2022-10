El usado del día: Ford Bronco Sport Wildtrak

Uno de los modelos más rupturistas de Ford en Argentina es el Bronco Sport. Presentado en 2021, se trata de la alternativa “familiar” del ícono todoterreno del óvalo. Oriundo de México, tiene un diseño muy llamativo dentro del mercado regional, combinando habitabilidad, familiaridad y un toque bien off-road.

Para hoy, te traemos un Bronco Sport, versión Wildtrak, correspondiente al año 2021, con 3.825 kilómetros, color gris.

Debajo del capó, cuenta con un propulsor 2.0 litros Ecoboost de 240 CV y 373 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de ocho velocidades. La tracción es 4x4.

En equipamiento, cuenta con ganchos de rescate traseros y delanteros, techo bi-tono, ópticas LED, faros rompeniebla, neumáticos 225/65 R17 con llantas de 17 pulgadas, apoyabrazos delantero con guardaobjetos, asientos delanteros calefaccionados, techo solar eléctrico, climatizador automático con salidas en plazas traseras, control de velocidad crucero, encendido automático de luces, freno de mano eléctrico, selector de cambios rotativo, computadora de abordo con pantalla digital de 6,5 pulgadas, cargador inalámbrico, abridor de botellas de baúl, encendido remoto, toma corriente, sistema de apertura sin llave, sistema de arranque por botón, sistema Start Stop, sistema multimedia SYNC 3 con pantalla de ocho pulgadas, siete airbags, detector de fatiga, sensores de estacionamiento traseros, asistente de arranque en pendientes, control de estabilidad, sistema de presión de neumáticos, asistente de conducción Ford Co-Pilot 360°, entre otros.

¿Cuánto sale este Ford Bronco Sport Wildtrack del 2021? Según la publicación, el valor de esta unidad es de 48.500 dólares.

AVISO LEGAL

La publicación de un automotor como “Usado del día” no puede ser interpretada como sugerencia o recomendación de adquisición o transacción por parte de MDZ Online.



MDZ Online no es el propietario del automotor calificado como “Usado del día", no tiene posesión de él, ni lo ofrece en venta; no interviene en el perfeccionamiento de las operaciones realizadas entre los usuarios de cualquier web de clasificados, tampoco en las condiciones por ellos estipuladas para las mismas. Tampoco ha recibido contraprestación alguna para la publicación de un automotor como “Usado del día”.

La publicación de un automotor como “Usado del día” no garantiza su existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad o la exactitud sobre las condiciones de la oferta, ni importa declaración alguna en ese sentido. Atento a esto, MDZ Online no es responsable respecto de la existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad del “Usado del día”, ni de la exactitud de las condiciones de la oferta.