El usado del día: Renault Alaskan de 2021 en impecable estado

Renault lanzó la Alaskan en Europa y México en 2017 y en seguida obtuvo buena recepción de la crítica especializada. Es por eso que tomaron la decisión de ampliar su producción a diferentes regiones y comenzar a fabricarla en Argentina en 2020.

Es así que en esta oportunidad te traemos una unidad 2.3 Iconic de 2021 producida en la planta cordobesa de Santa Isabel.

Esta versión tope de gama es propulsada por un motor biturbo diesel de 2.3 litros que entregan una potencia de 190 CV y 450 Nm de torque, asociado a una caja automática de siete velocidades con selector de cambios y tracción total.

En el habitáculo ofrece asientos tapizados de cuero, climatizador automático bi-zona con salida trasera de aire, asiento del conductor ajustable en ocho direcciones, sistema multimedia con pantalla táctil de 8 pulgadas compatible con Android Auto y Apple Car Play, cámara de visión trasera y de 360 grados, navegador satelital, sensores de estacionamiento trasero, entre otros detalles.

En cuanto a la seguridad, viene equipado con airbags delanteros frontales, laterales y de cortina, control de estabilidad, frenos ABS, asistencia de arranque en pendiente, control de descenso en pendiente, diferencial de deslizamiento limitado, alarma antirrobo, inmovilizador de arranque antirrobo, entre otros elementos.

En cuanto a las dimensiones, tiene una longitud de 5,31 metros, 2,08 metros de ancho, 1,81 metros de alto y una distancia entre ejes de 3,15 metros.

¿Cuánto sale este Renault Alaskan Iconic 4x4 de 2021? Según la publicación, esta unidad se encuentra a un valor de 9.710.000 pesos.

AVISO LEGAL

La publicación de un automotor como “Usado del día” no puede ser interpretada como sugerencia o recomendación de adquisición o transacción por parte de MDZ Online.

MDZ Online no es el propietario del automotor calificado como “Usado del día", no tiene posesión de él, ni lo ofrece en venta; no interviene en el perfeccionamiento de las operaciones realizadas entre los usuarios de cualquier web de clasificados, tampoco en las condiciones por ellos estipuladas para las mismas. Tampoco ha recibido contraprestación alguna para la publicación de un automotor como “Usado del día”.

La publicación de un automotor como “Usado del día” no garantiza su existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad o la exactitud sobre las condiciones de la oferta, ni importa declaración alguna en ese sentido. Atento a esto, MDZ Online no es responsable respecto de la existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad del “Usado del día”, ni de la exactitud de las condiciones de la oferta.