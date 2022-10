El usado del día: Volkswagen Vento (Jetta)

El Volkwagen Vento, o Jetta como se lo conoce en muchas partes del mundo, se lanzó al mercado por primera vez en 1991. A nuestra región llegó al Bora, meta que consiguió con creces ya que es uno de los sedanes que se siguen produciendo, aunque se estima no por mucho tiempo.

Este domingo te traemos un modelo de color blanco cuya versión es la Advance Plus de 2016 con 91.310 kilómetros.

Esta variante viene equipado con un motor naftero de 2.5 litros y cinco cilindros que entregan una potencia de 170 CV, asociada a una caja manual de cinco velocidades.

En el interior del vehículo encontramos asientos tapizados de tela, un equipo de audio con pantalla táctil, sistema de audio para CD, 8 parlantes, puerto USB, conectividad Bluetooth, entre otros detalles.

En dimensiones, tiene una longitud de 4,62 metros de largo, 1,77 metros de ancho, 1,45 metros de alto y una distancia entre ejes de 2,65 metros. La capacidad de baúl es de 510 litros, mientras que el tanque de combustible es de 55 litros.

En materia de seguridad ofrece seis airbags, control de estabilidad, control de tracción, frenos ABS, asistente de frenado de emergencia, cinturones de seguridad inercial en los asientos delanteros y traseros, entre otros elementos.

¿Cuánto sale este Volkswagen Vento Advance Plus? Según la publicación, esta unidad se encuentra a un valor de 4.030.000 pesos.

AVISO LEGAL

La publicación de un automotor como “Usado del día” no puede ser interpretada como sugerencia o recomendación de adquisición o transacción por parte de MDZ Online.

MDZ Online no es el propietario del automotor calificado como “Usado del día", no tiene posesión de él, ni lo ofrece en venta; no interviene en el perfeccionamiento de las operaciones realizadas entre los usuarios de cualquier web de clasificados, tampoco en las condiciones por ellos estipuladas para las mismas. Tampoco ha recibido contraprestación alguna para la publicación de un automotor como “Usado del día”.

La publicación de un automotor como “Usado del día” no garantiza su existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad o la exactitud sobre las condiciones de la oferta, ni importa declaración alguna en ese sentido. Atento a esto, MDZ Online no es responsable respecto de la existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad del “Usado del día”, ni de la exactitud de las condiciones de la oferta.