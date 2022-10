El usado del día: Fiat Argo HGT

Uno de los autos más exitosos de los últimos tiempos para el segmento compacto fue el Fiat Argo. Oriundo de Brasil, el hatchback se consolidó como uno de los modelos más interesantes de la categoría, más allá de que durante los últimos años cayó un poco en las ventas debido a los estragos de un mercado más que golpeado.

Sin embargo, su hermano tricuerpo, denominado Cronos, corre con mucha más suerte, ya que la agresiva política en ventas para este sedán hizo que se posicionara en lo más alto del podio en las ventas de 0km en nuestro país.

Pero volvamos al Argo, el hatch sigue siendo una alternativa atractiva y mucho más en la versión HGT, que es nada más y nada menos que aquella que cuenta con una estética más deportiva.

Para hoy, justamente te traemos una unidad correspondiente a esta variante (HGT) con 25.260 kilómetros, color negro, del año 2019.

El motor se encuentra representado por el 1.8 E-Torq de 130 CV y 182 Nm de torque, asociado a una transmisión manual de cinco velocidades.

Entre los detalles del equipamiento, posee control de estabilidad, control de tracción, asistente de arranque en pendientes, volante multifunción, llantas de 17 pulgadas, luces rompeniebla, spoiler trasero, cuatro airbags, tapizados de cuero, cámara de marcha atrás, sensores de estacionamiento, sistema de arranque en pendiente, sistema de presión de neumáticos, climatizador automático, dirección eléctrica, sensor de lluvia y crepuscular, instrumental con display multifunción de siete pulgadas, pantalla táctil flotante (de siete pulgadas) con Android Auto y Apple Car Play, entre otros.

¿Cuánto sale este Fiat Argo HGT de 2019? Según la publicación, el valor de esta unidad es de 4.080.000 pesos.

