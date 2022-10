El usado del día: Ford EcoSport

La introducción del Ford EcoSport en Argentina a principios de siglo fue uno de los grandes aciertos de la firma, llegando a liderar el segmento en ventas durante varios años de manera consecutiva hasta 2020, cuando fue destronado por el T-Cross.

Si bien hay mucha incertidumbre con respecto a la continuidad de la línea luego de cesar su producción en varias plantas del mundo, en nuestro país se sabe que habrá stock hasta 2023.

En esta oportunidad te traemos un EcoSport Freestyle de 2016 con 60.370 kilómetros.

En el área mecánica dispone de un motor 1.6 de cuatro cilindros que entregan una potencia de 110 CV y 153 Nm de torque, asociado a una transmisión manual de cinco velocidades.

En el interior del habitáculo incluye asientos tapizados de tela, al igual que las alfombras delanteras y traseras, seis parlantes, aire acondicionado manual, bitaca del conductor con ajuste en altura y posición lumbar, computadora de abordo con seis funciones y consola central con sistema Sync y pantalla de 3.5 pulgadas, levantavidrios delanteros y traseros con sistema “OneTouch”, entre otro detalles.

En cuanto a la seguridad, dispone de airbag frontal para el conductor y acompañante, frenos ABS, cierre automático de puertas a 20 km/h, sistema inmovilizador de motor, sistema de arranque de pendientes y frenado de emergencia, entre otros elementos.

¿Cuánto sale este Ford EcoSport Freestyle de 2016? Según la publicación, esta unidad posee un valor de 3.320.000 pesos.

