El usado del día: Un Toyota Corolla con solo 2.000 km

El Toyota Corolla es, junto a la Hilux, uno de los modelos más vendidos de la firma nipona en todo el mundo. Presentado al mundo en 1966 ya lleva doce generaciones en diferentes mercados ofrecidos en diversas carrocerías, entre ellas el sedán.

Fue uno de los primeros vehículos con variante híbrida y económica que se ofrecieron en nuestro país, aunque en esta oportunidad te traemos un modelo a combustión de 2022 con solo 2.000 kilómetros.

Esta variante XLI incorpora un motor 2.0 con cuatro cilindros que entrega una potencia de 170 CV y 200 Nm de torque, asociado a una caja automática CVT de diez velocidades pre-programadas.

En el exterior podemos observar espejos retrovisores retráctiles automáticos con desempañador, faros delanteros Bi-LED con regulación de altura y llantas de aleación de 17 pulgadas y neumáticos de perfil alto.

En el interior encontramos asientos de cuero natural y ecológico con regulación eléctrica, un display de 4.2 pulgadas con información múltiple, levantavidrios eléctrico con función OneTouch, volante con múltiples funciones de control de audio y display, monitor de estacionamiento trasero con pantalla táctil de 8 pulgadas, entre otros detalles.

En cuanto a la seguridad, esta versión viene equipada con seis airbags, frenos ABS, control de estabilidad, asistente de arranque en pendientes, control de tracción, asistencia activa en curvas, faros antiniebla con luminaria LED tanto en la parte delantera como trasera, cinturones delanteros y traseros de tres puntos, alarma antirrobo e inmovilizador de motor, entre otros elementos.

¿Cuánto sale este Toyota Corolla XLI casi nuevo de 2022? Según la publicación, el valor de esta unidad es de 7.430.000 pesos. A continuación, mira las imágenes.

AVISO LEGAL

La publicación de un automotor como “Usado del día” no puede ser interpretada como sugerencia o recomendación de adquisición o transacción por parte de MDZ Online.

MDZ Online no es el propietario del automotor calificado como “Usado del día", no tiene posesión de él, ni lo ofrece en venta; no interviene en el perfeccionamiento de las operaciones realizadas entre los usuarios de cualquier web de clasificados, tampoco en las condiciones por ellos estipuladas para las mismas. Tampoco ha recibido contraprestación alguna para la publicación de un automotor como “Usado del día”.

La publicación de un automotor como “Usado del día” no garantiza su existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad o la exactitud sobre las condiciones de la oferta, ni importa declaración alguna en ese sentido. Atento a esto, MDZ Online no es responsable respecto de la existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad del “Usado del día”, ni de la exactitud de las condiciones de la oferta.