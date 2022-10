El usado del día: Volkswagen Golf GTI

El Volkswagen Golf es el modelo más vendido de la historia de la automotriz. Su historia es muy particular ya que se lo considera como el vehículo que salvó a los de Wolfsburgo de la quiebra.

Se lanzó al mercado por primera vez en 1974 y desde entonces ha tenido ocho generaciones, siendo la última hasta el momento presentada en 2019. Si bien ha mutado estéticamente con respecto a la variante original, nunca perdió la esencia de un auténtico hot-hatch.

En esta ocasión te traemos un Golf de 2018 de séptima generación con 28.000 kilómetros. Es propulsado por un 2.0 TSI de cuatro cilindros en línea, entregando una potencia de 230 CV y 349 Nm de torque. Con tracción delantera y una caja DSG automática de siete velocidades, no pierde sus tintes deportivos históricos.

Estéticamente no presenta muchas diferencias con respecto a su anterior generación, con luminarias LED y la clásica línea roja en la parrilla que la distinguen como la variante deportiva de la gama, acompañada por un rodado de 18 pulgadas.

En el interior ofrece asientos tapizados de cuero, pantalla táctil de 8 pulgadas, sistema de audio Fender con nueve altavoces, climatizador automático de dos zonas, asientos calefaccionados, entre otros elementos.

En materia de seguridad cuenta con siete airbags, sistema de frenos anticolisión, asistente de mantenimiento de carril, control de estabilidad, sistema de ayuda al estacionamiento, cámara trasera, freno de mano eléctrico, servicio Car-Net Security para llamado de emergencia, entre otros asistentes a la conducción.

¿Cuánto cuesta este Volkswagen Golf GTI 2.0 de 2018? Según la publicación, su valor es de 11.220.000 de pesos.

