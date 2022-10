Conocé el nuevo Volkswagen Taos que podría llegar a la región

Volkswagen había presentado la última generación del Taos en 2020, pero en los últimos meses lanzó un restyling del SUV mediano para el mercado mexicano, aunque todavía no se sabe si el mismo desembarcará en un futuro a nuestra región.

Esta versión es la misma disponible en el continente asiático, donde se conoce al utility como Tharu y fue el primer mercado en recibir este modelo. Hace poco se la había visto circular por lo que se especulaba con un posible reacondicionamiento de la camioneta, principalmente enfocado desde el punto de vista del equipamiento y prestaciones.

México fue el primer país en recibir esta actualización, que a simple vista no parece tener ninguna novedad con respecto a su antecesor. Las dimensiones son casi las mismas, con una longitud de 4,46 metros, 1,84 metros de ancho, 1,62 metros de alto y una distancia entre ejes de 2,68 metros. El dato a destacar es la nueva capacidad del baúl, dejando atrás los 498 litros para pasar a los 510 litros como máximo.

En cuanto a la mecánica sigue manteniendo la configuración 1.4 TSI de cuatro cilindros que entrega 150 CV de potencia y 250 Nm de torque, asociada a una transmisión automática de seis velocidades.

La versión Highland (Full), que cuenta con un rodado de color negro de 18 pulgadas, incorpora en el habitáculo asientos tapizados de material sintético, un instrumental completamente digital, una pantalla touch de 10 pulgadas con el sistema VW Play compatible con Apple Car Play y Android Auto, aire acondicionado de dos zonas, ajuste eléctrico del asiento del conductor, entre otros detalles.

En materia de seguridad, el SUV viene equipado con seis airbags, sensores de proximidad ubicados en la parte posterior del vehículo junto a una cámara de reversa, control de estabilidad, frenos ABS, función de pánico con activación desde control remoto, asistente de colisión frontal con freno de emergencia, detector de punto ciego, entre otros elementos.

En conclusión podemos destacar que este restyling está enfocado en la mejora en el confort de los pasajeros y en el desempeño del mediano fundamentalmente en la ciudad, con números destacables en cuanto al ahorro de combustible.

Si bien no hay datos oficiales que ratifiquen el arribo de este lavado cara del modelo a nuestra región, no sería extraño que desembarque en un futuro no muy lejano al mercado sudamericano.